محافظ أسوان يشدد على ضرورة استثمار دور المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشهد مشاركة تنفيذية ومجتمعية واسعة من كافة فئات المجتمع لتحسين مستوى المعيشة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية.

وأشار محافظ أسوان إلى أهمية استثمار الدور الحيوى للمرأة فى المجتمع واستغلالها بالشكل الأمثل في تحقيق الأهداف الوطنية والإنسانية النبيلة للمبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ولاسيما في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وحرصه على دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وبمختلف المجالات؛ لتساهم بشكل فعال فى عمليات التطوير والتنمية الشاملة الجارية حالياً بمختلف القطاعات.

جاء ذلك أثناء عرض الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان لمختلف الأنشطة والفعاليات التي قام الفرع بتنفيذها على مدار يومى 18 و 19 يناير الجارى على محافظ أسوان.

أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أن فرع المجلس القومى شارك فى فعاليات المرحلة الثانية للأعمال التحضرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية من خلال تدريب 78 قيادة دينية ضمن البرنامج التدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية على مستوى 20 محافظة داخل قرى حياة كريمة والذى يستهدف أكثر من 3600 قيادة دينية إسلامية ومسيحية، ويستمر التدريب على مدار شهر خلال الفترة من ١٥ يناير وحتى ١٥ فبراير، حيث يناقش التدريب التعريف بالقضية السكانية والصحية، ومواجهة العنف ضد المرأة وآثاره الصحية والإجتماعية، وحاضر فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين من المحافظات المستهدفة.

وتابعت: أن تم تنفيذ 13 جلسة نقاشية بإشراف فرع المجلس ومديرية الأوقاف برئاسة الدكتور رمضان عبد السميع استهدفت 591 سيدة بقرى حياة كريمة التابعة لمركز إدفو وتناولت الجلسات الحديث عن الزواج المبكر ومواجهة معدلات زيادة نسب الطلاق وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية للأولاد والعنف الأسرى والمساواة بين الجنسين، والتصدى لظاهرة ختان الإناث، وأهمية القضية السكانية وأثرها على المجتمع.

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى بأنه بالتوازى مع ذلك إستكمال برنامج تدريب التثقيف المالي الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية لتمكين سيدات قرى المبادرة الرئاسية إقتصادياً بإشراف ومتابعة من هيئة فرع المجلس بقيادة شيماء فاروق، وهو الذى توازى مع تنظيم براج تدريبية مماثلة على ريادة الأعمال بقرى أبو سمبل والمضيق ومرواو وماريا التابعة لمركز نصر النوبة.