3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الـ10 المقبلة.

وأشارت الأرصاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن هناك 10 أيام بدون فواصل تحت تأثير عاصفة ثلجية مداها واسع جدًا، وتؤثر على الجانب الشرقي من أوروبا والشام ومصر، يصاحبها سلسلة متتالية من المنخفضات الجوية القطبية الممطرة وكتل هوائية قارسة البرودة .

ولفتت إلى أن هناك اندفاع للمنخفض الجوي الأول بداية من صباح يوم الأحد، 22 يناير 2022، متأثرًا بانخفاض جديد في درجات الحرارة العظمى والصغرى، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على النصف الشمالي بالكامل من مصر، بداية من محافظات السواحل الشمالية وصولًا إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء، تكون أكثر شدة وغزارة على محافظات السواحل وشمال الدلتا، وتظل مستمرة لنهاية شهر يناير على فترات عشوائية طول اليوم، وتزداد قوتها مع نهاية الشهر؛ بسبب دخول منخفضات جوية جديدة.

وقالت إن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة الصغرى بشكل واضح، بحيث يكون الجو شديد البرودة، وتكون الحرارة 3 درجات مئوية فعلية بدون تأثير عوامل تغيير أخرى، مثل؛ الرياح التي سيكون لها نشاط واضح مع دخول المنخفض الثاني.

ونوهت بأن الأمطار والبرودة تستمر حتى يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، ومع نهاية اليوم يندفع المنخفض الجوي التاني الأقوى نسبيا، مؤثرًا بنشاط متوسط للرياح وزيادة الكتلة الباردة، مما يجعل الإحساس بالحرارة المنخفضة أكبر، بحيث تكون الفعلية تقارب الـ 1 والصفر المئوي، وزيادة الشعور بالبرودة نهارا رغم الحرارة العظمى الـتى تصل الى 13 على أغلب المناطق الشمالية.

وذكرت أن الأمطار تستمر وتزيد غزارتها على النصف الشمالي بالكامل حتى يوم الجمعة، وتكون رعدية من فترات لأخرى مع هطول حبيبات البرد، وسيتعمق المنخفض نسبيا ويصل لسيناء وسانت كاترين، مؤثر بسقوط الثلوج مع درجات حرارة منخفضة تلامس السالب 8 مئوية صغرى و5 مئوية عظمى.

وبين أن المنخفض الثالث يندفع من مساء الجمعة 28 يناير 2022، مؤثرًا بأمطار أقل من المنخفضين السابقين، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة، ولكن تستمر منخفضة في المجمل مع أجواء شديدة البرودة.

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من شدة البرودة أوقات الليل وفي الصباح الباكر، واحتمالية تكون طبقات الثلج "الصقيع" على المزروعات.