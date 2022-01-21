أحمد حليم يطلق أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب

طرح المطرب أحمد حليم أحدث أغانيه التى تحمل عنوان «وتلمح » عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك على طريقة الفيديو كليب.

وفى سياق متصل ، خضع المطرب أحمد حليم ، أثناء تصوير هذا الكليب لأحدث جلسة تصوير له بتوقيع المصور الفوتوغرافى محمود عاشور.

وجدير بالذكر بأن كليب «وتلمح» ، من إنتاج شركة غاليديا للإنتاج الفنى ، وهى من كلمات محمود فاروق ، ألحان مدين ، توزيع وميكس وماستر يحيي يوسف ، مدير إنتاج تيتو الشيخ، منتج فنى حسين أمين ، مدير تصوير مصطفى أحمد وإخراج إسلام حمدان.

وعلى الجانب الآخر أطلق المطرب أحمد حليم ، مع بداية هذا العام سينجل غنائى جديد يحمل إسم «عاش يا جامد» ، والذى يستعد لتصويره قريبًا ، وهو من كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع طارق عبد الجابر.

ومن جانبه توجه حليم ، بالشكر إلى جمهوره مؤكدًا: على حرصه المستمر بأن يقدم لهم على فترات متقاربة كل ما هو جديد غنائياً وموسيقياً، سواء فى صورة ألبومات أو أغانى منفردة.

ويذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد حليم ، أغنية «الناظر» وهى من كلمات مصطفى حسن، ألحان سامح كريم ، توزيع أحمد عبد السلام وإخراج غاليديا.