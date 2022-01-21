الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد حليم يطلق أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب

وتلمح
وتلمح

طرح المطرب أحمد حليم أحدث أغانيه التى تحمل عنوان «وتلمح » عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك على طريقة الفيديو كليب.

وفى سياق متصل ، خضع المطرب أحمد حليم ، أثناء تصوير هذا الكليب لأحدث جلسة تصوير له بتوقيع المصور الفوتوغرافى محمود عاشور.

وجدير بالذكر بأن كليب «وتلمح» ، من إنتاج شركة غاليديا للإنتاج الفنى ، وهى من كلمات محمود فاروق ، ألحان مدين ، توزيع وميكس وماستر يحيي يوسف ، مدير إنتاج تيتو الشيخ، منتج فنى حسين أمين ، مدير تصوير مصطفى أحمد وإخراج إسلام حمدان.

وعلى الجانب الآخر أطلق المطرب أحمد حليم ، مع بداية هذا العام سينجل غنائى جديد يحمل إسم «عاش يا جامد» ، والذى يستعد لتصويره قريبًا ، وهو من كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع طارق عبد الجابر.

ومن جانبه توجه حليم ، بالشكر إلى جمهوره مؤكدًا: على حرصه المستمر بأن يقدم لهم على فترات متقاربة كل ما هو جديد غنائياً وموسيقياً، سواء فى صورة ألبومات أو أغانى منفردة.

ويذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد حليم ، أغنية «الناظر» وهى من كلمات مصطفى حسن، ألحان سامح كريم ، توزيع أحمد عبد السلام وإخراج غاليديا.

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