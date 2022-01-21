كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 آخر تحديث

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 من الكلمات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل مشاهدي الأفلام الوثائقية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط القناة عبر النايل سات والعرب سات وما تقدمه القناة عبر شاشتها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022

يستطيع الكثير من العشاق متابعة الأفلام الوثائقية التي تعرض غرائب وطرائف الحياة البرية للحيوانات والطيور ضبط إشارة بث قناة National Gegraphic الناطقة بالعربية بإتباع الخطوات التالية:-

القمر الصناعي نايل سات

التردد : 11526.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11804.

استقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز : 27500.

وذلك للحصول على صورة وصوت ذات جودة عالية بتقنية HD أثناء متابعة كافة ما يقدم عبر القناة من أفلام وبرامج تقدم الطرائف وأغرب في حياة الحيوانات والطيور والأسماك بالإضافة إلى العادات والتقاليد في الشعوب المختلفة.

أبرز البرامج المعروضة عبر شاشة National Gegraphic

تخصصت قناة National Gegraphic بعرض الأفلام التي تتناول عادات الشعوب المختلفة في الزواج والطلاق وغيرها من المناسبات الاجتماعية بالإضافة إلى الحياة البرية والبحرية لكافة المخلوقات بأسلوب سرد مميز يحوى تشوق للمشاهد يجعله أكثر رغبة في المتابعة.

ومن أبرز البرامج المعروضة عبر شاشتها :-

برنامج المملكة المتوحشة : الذي يعرض يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية التاسعة بتوقيت الإمارات.

برنامج أسرار الطعام :- والذي يقدمه غوردان رامزي يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

معلومات عن قناة National Gegraphic

يسعى الكثير من المواطنين في ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 والتي تم إنشاؤها في 1997 في دولة الولايات المتحدة الأمريكية حيث تتبع منظمة ناشيونال جيوغرافيك في عرض الأفلام الوثائقية ويتم توجيهها لشعوب أكثر من 62 دولة بـ27 لغة مختلفة والتي يشاهدها أكثر من 231 مليون عائلة بمختلف قارات العالم للاستمتاع بما تقدمه عبر شاشتها من الطرائف والغرائب.

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