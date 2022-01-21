الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الدولار يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعى فى شهر

الدولار
الدولار

يتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له في شهر مقابل عملات رئيسية أخرى، اليوم الجمعة، إذ حافظت عملة الاحتياطيات العالمية على قوتها وسط موجة بيع لأصول عالية المخاطر في الأسواق.
تأثرت معنويات المستثمرين، في الأيام الأخيرة، ببيانات اقتصادية ضعيفة وانتشار التضخم ومخاوف بشأن وتيرة تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للسياسة النقدية.
وفتحت أسواق الأسهم في أوروبا على انخفاض في التعاملات الصباحية، اليوم، مقتفية أثر التعاملات في آسيا وفي وول ستريت خلال الليل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة خلال اليوم إلى 95.655، لكنه في طريقه لتحقيق زيادة أسبوعية 0.5 بالمئة، وهو أفضل أداء له منذ منتصف ديسمبر.
وتراجعت العملات التي تعتبر عالية الخطورة، منها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، في حين صعدت العملات التي يُنظر إليها على أنها ملاذات آمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

وانخفض الدولاران الاسترالي والنيوزيلندي على حد سواء بأكثر من 0.5 بالمئة مقابل الدولار، وبلغا في أحدث تعاملات 0.71860 دولار و0.67100 دولار.
 

وعلى صعيد العملات المشفرة، تراجعت بتكوين ستة بالمئة إلى 38250 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس.
وارتفع الفرنك السويسري 0.4 بالمئة إلى 0.91350 فرنك مقابل الدولار، فيما ارتفع الين 0.4 بالمئة إلى 113.625 ين للدولار.

وارتفع الين في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة بعد أن فقد بعض الزخم. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.35635 دولار و0.5 بالمئة مقابل اليورو إلى 83.61 بنس لليورو.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفع الدولار، مع مواصلة المتعاملين الاحتفاظ بالعملة الخضراء بينما يعكفون على تقييم رهانات زيادات الفائدة الأمريكية، في حين تراجع اليورو من أعلى مستوى في شهرين.

الدولار ملة الاحتياطيات العالمية اوروبا مؤشر الدولار العملة الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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