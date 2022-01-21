الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى إصابة 5 من أسرة واحدة إثر انفجار «أنبوبة» بأوسيم

ارشيفية
ارشيفية

تجرى النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقات موسعة في إصابة 5 من أسرة واحدة في انفجار اسطوانة غاز داخل شقة بمنطقة أوسيم، وقررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص العقار، وبيان كيفية حدوث الواقعة وأسبابها.

وكشفت المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي و7 أدوار عليا، وأن الانفجار وقع بالطابق الأول، ونتج عنه انهيار جزء من حائط المطبخ وشرفة الشقة دون تأثر باقي العقار.

كان تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار تلاه ارتفاع ألسنة النيران بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة بشتيل لعبة.

دفعت الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء تبين بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الأول للعقار رقم 45 بجوار شركة البيبسي إثر انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابة طارق.ع وزوجته إكرام.م وابنتهما آية وشقيقها "أحمد" وزوجته، ونقلوا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

أخمدت قوات الدفاع المدني النيران، ومنعت امتدادها إلى الوحدات المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

النيابة العامة تحقيقات إصابة 5 أسرة واحدة انفجار أسطوانة غاز شقة اوسيم

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وائل لطفي

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