الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص كاميرات المراقبة فى تحطم سيارة اصطدمت بكوبري ألماظة

تحطم سيارة
تحطم سيارة

تحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، على كاميرات المراقبة، تمهيدًا لتفريغها؛ للوقوف على ملابسات مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تحطم سيارة ملاكي عقب اصطدامها بقوة بجسم كوبرى بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان فى الواقعة، ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا، ليلة أمس، مفاده وقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصاب بالقرب من مستشفى الطيران بمنطقة مصر الجديدة.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى بجسم كوبري، وبالفحص تبين أن السيارة كان يستقلها شخصان، وأسفر الحادث عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وقام رجال المرور برفع السيارة المحطمة باستخدام ونش المرور.

الأجهزة الأمنية القاهرة كاميرات المراقبة شخص تحطم سيارة كوبري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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فحص كاميرات المراقبة في تحطم سيارة اصطدمت بكوبري ألماظة

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