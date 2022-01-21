الجمعة 21 يناير 2022
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حوادث

التصريح بدفن جثث شقيقتين والبحث عن المتسبب في وفاتهما بالمنيا

جريدة الدستور

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بالتصريح بدفن جثامين سيدتين -شقيقتين- وتسليمهم لذويهم عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله، حيث لقيا مصرعهما إثر حادث سيارة صدمتهما بمحافظة المنيا، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية وتحديد وضبط السائق المتهم.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد، مصرع سيدتين في حادث تصادم بمركز العدوة شمال محافظة المنيا، إثر اصطدامهما فى سيارة ربع نقل على الطريق الأوسط الصحراوي الغربي بالزراعي السريع مصر أسوان الزراعي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى المركز، وإحالة المحضر إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة لقى شخصان مصرعهما إثر حادث حادث سير.

شخصان مصرع حادث سير المنيا الأجهزة الأمنية

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