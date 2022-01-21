الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«تعليم مطروح»: انتهاء طباعة امتحانات أولى وثانية ثانوي وفق المواصفات

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، مع مديرى الإدارات التعليمية الانتهاء من الاستعدادات اللازمة  لبدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام غدا السبت.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الانتهاء من عملية طباعة الامتحانات وفق المواصفات الواردة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مشيدا بحسن سير العمل والدقة في وسائل التأمين.

وشدد إسماعيل جاتو مدير التعليم العام على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان الامتحانية وتحقيق التباعد الأمن بين الطلاب مع ضرورة تعقيم اللجان، للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتوفير المناخ التربوي المناسب وتقديم خدمة تعليمية مميزة قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

محافظ مطروح بدء امتحانات محافظة مطروح المركز القومى للامتحانات الأول والثاني الثانوي

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