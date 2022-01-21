«الداخلية» تكشف ملابسات تعدي شاب على فتاة ووالدتها بالجيزة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بيانًا كشفت خلاله ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا تعدي أحد الأشخاص على فتاة حال سيرها بالطريق العام بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد هوية الفتاة المُشار إليها بمقطع الفيديو، وتبيَّن أنها طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وأنه بتاريخ 16 يناير الجاري، حدثت مشادة كلامية بينها وبين أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان لمعاكستها، ولدى معاتبتها له تعدى عليها بالسب والقذف، وحال تدخل والدتها تعدى عليها بالضرب دون حدوث ثمة إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.