الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتكب أفعالا خادشة للحياء.. الأمن يضبط المتحرش بفتاة القاهرة الجديدة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة،القبض على سائق، على خلفية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام"، بشأن تضرر إحدى الفتيات منه. 

 وأكدت الفتاة  قيام سائق بإحدى شركات النقل الخاصة، بإتيان أفعال خادشة للحياء حال توصيلها لمسكنها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول فحدثت بينهما مشادة كلامية وترجلت من السيارة.

 بالفحص وإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد هوية المذكور وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته  اعترف بارتكابه الواقعة كما جاء بأقوال الفتاة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

قسم شرطة مواقع التواصل الاجتماعي مباحث القاهرة اللواء محمود توفيق التجمع الاول التحرش بفتاة في القاهرة الجديدة

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ارتكب أفعالا خادشة للحياء.. الأمن يضبط المتحرش بفتاة القاهرة الجديدة

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