الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 6769 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

سجلت كوريا الجنوبية 6769 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.

وأعلنت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، أن من بين الإصابات الجديدة يوجد 6482 إصابة محلية، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 719 ألفا و269 إصابة و6501 حالة وفاة.

وظلت حالات الإصابة بكوفيد-19 فوق 6 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم الجمعة، وسط مخاوف من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وكانت الحكومة الكورية رفعت برنامج تصريح اللقاح في عدة أنواع من المرافق متعددة الاستخدامات، بما في ذلك المتاجر متعددة الأقسام ومتاجر التخفيضات الكبرى والمتاحف والمكتبات ودور السينما والمراكز التعليمية الخاصة في جميع أنحاء البلاد.

وواصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، أمس الخميس، حيث أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 38850 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 10938261 إصابة.

 وأشار المقر إلى تسجيل 684 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 324060 شخصًا".

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و236 ألفا و567 حالة والوفيات إلى 132 ألفا و152 حالة.

وأعلنت السلطات الإندونيسية أمس  الخميس تسجيل 1745 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.. 

كما سجلت السلطات أيضا تسع حالات وفاة و504 حالات تعافي من الفيروس، وقد سجلت العاصمة جاكرتا وحدها 1012 إصابة، ما يعد ارتفاعا قياسيا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في إندونيسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 4 ملايين و275 ألفا و192 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 144 ألفا و192 حالة وفاة.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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