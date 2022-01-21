كازاخستان تخفف القيود عن قطاع الأعمال بسبب «أوميكرون»

وجه رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، بمراجعة الإجراءات التقييدية الصارمة ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسط انتشار متحور كورونا «أوميكرون».

وكشف رئيس كازاخستان عن هذه الخطوة خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة مع ممثلي قطاع الأعمال"، حيث تساءل الرئيس في الاجتماع عن مدى جدوى وعقلانية فرض إجراءات حجر صحي صارمة في الوقت الذي أصبح فيه انتشار متحور أوميكرون ظاهرة عامة.

كما دعا رئيس كازاخستان مجتمع الأعمال البدء في العمل لبناء سياسة اقتصادية جديدة، وطلب من رجال الأعمال الصدق والمسؤولية.

وشدد على أن المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية الجديدة يجب أن تكون المنافسة العادلة، وشفافية القرارات المتخذة، وإمكانية التنبؤ بسياسة الدولة، والأمانة الضريبية للأعمال التجارية، والمسؤولية الاجتماعية لأصحاب المشاريع.

وواصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، أمس الخميس، حيث أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 38850 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 10938261 إصابة..

وأشار المقر إلى تسجيل 684 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 324060 شخصًا".

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و236 ألفا و567 حالة والوفيات إلى 132 ألفا و152 حالة.

وأعلنت السلطات الإندونيسية أمس الخميس تسجيل 1745 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية..

كما سجلت السلطات أيضا تسع حالات وفاة و504 حالات تعافي من الفيروس، وقد سجلت العاصمة جاكرتا وحدها 1012 إصابة، ما يعد ارتفاعا قياسيا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في إندونيسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 4 ملايين و275 ألفا و192 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 144 ألفا و192 حالة وفاة.