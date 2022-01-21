الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع سفر عالمي يحتفي بالقاهرة: موطن الكنوز المذهلة

القاهرة
القاهرة

احتفى موقع “Travel Awaits” العالمي والمعنى بالسفر والسياحة بمدينة القاهرة وجمال وعظمة مواقعها الأثرية والسياحية، مرشحًا 8 أفضل مواقع للزيارة فيها بخلاف الأهرامات، شملت: المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاحه، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وخان الخليلي، والجامع الأزهر وقلعة صلاح الدين وهرم سقارة.

ووصف الموقع القاهرة بأنها "موطن الأهرامات وبعض الكنوز القديمة المذهلة"، مضيفا إنها "تمثل أيضا مزيجًا من التاريخ القديم والحديث ، سواء كان ذلك لمرور نهر النيل التاريخي بها مع الإبحار بالفلوكة في وسط المدينة الصاخبة، أو ربما لوجود بها العديد من عربات الطعام الصغيرة التي تقدم المأكولات الطازجة كل ليلة بجانب أرصفة كورنيش النيل.. بالتأكيد هناك شيء مميز للغاية في القاهرة."

وتابع في وصفه العاصمة قائلا: "القاهرة هي نقطة الانطلاق لمعظم زوار أرض الفراعنة، بسبب مطارها الدولي الكبير، كما أن بها أكبر نقطة جذب للسياح: الأهرامات التي تقع في ضاحية الجيزة وأولا وأخيرا، يمكن القول أن القدوم إلى مصر دون رؤية الأهرامات يشبه زيارة باريس دون المرور ببرج إيفل". 

المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة

وأوضح إنه بالرغم من الأهرامات هي أبرز الوجهات السياحية في القاهرة الكبرى، إلا أن المدينة في الواقع بها العديد من المواقع والأشياء الرائعة التي يمكنك الاستمتاع بها أثناء زيارة القاهرة، وعلى رأسها المتحف المصري بالتحرير كونه أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، ويضم مجموعة تضم أكثر من 120 ألف قطعة أثرية تعود إلى آلاف السنين.

 وأشار أيضا إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة، مؤكدًا أن المتحف الجديد "سيضم جميع القطع الأثرية المهمة والكنوز الرائعة في التاريخ المصري القديم".

كما رشح الموقع المتحف الوطني للحضارة المصرية كموقع رائع للسياح يمكن زيارته عند التواجد بالقاهرة، مشيرا إلى أنه شهد نقل مومياوات الفراعنة العظام في احتفالية موكب المومياوات الملكية التي انطلقت في أبريل من العام الجاري، واصفا إياه بأنه "مبنى حديث مذهل ، تأخذك العروض فيه عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية ولا تركز فقط على الفراعنة القدماء".

خان الخليلي والجامع الأزهر

وشملت قائمة المواقع السياحية التي رشحها الموقع سوق خان الخليلي، داعيا السياح من مختلف أنحاء العالم إلى زيارته والاستمتاع بالتسوق داخله وتناول الشاي على شرفة أحد المقاهي هناك بجانب مسجد الحسين.

 كما تضمنت القائمة جامع الأزهر في قلب القاهرة الإسلامية، حيث لفت الموقع العالمي إلى أن تاريخ الجامع يعود إلى عام 972 بعد الميلاد، مضيفًا: الهندسة المعمارية العربية المعقدة بداخله حقا مذهلة، وهناك العديد من التفاصيل المعمارية الصغيرة التي يجب اكتشافها، لكن ما يجعل هذا المسجد أكثر خصوصية هو حقيقة كونه أحد أقدم الجوامع في العالم". 

وهناك أيضا هرم سقارة الذي وصفه الموقع بأنه ليس فقط هرم في مصر ولكنه أقدم هيكل حجري معروف في البلاد ، ويرجع تاريخه إلى حوالي 2600 قبل الميلاد، كما وصفه بأنه "مثيرًا للفضول".

القاهرة الأهرامات المتحف المصري الكبير المتحف القومي للحضارة المصرية خان الخليلي جامع الأزهر هرم سقارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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