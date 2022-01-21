تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملا الدولة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بجميع مراكز وقرى المحافظة، مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مع التأكيد على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة جميع المخالفات دون استثناء، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات، على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ إزالات على أراضي أملاك دولة بساحل سليم وأراضي محمية الوادي الأسيوطي، واسترداد 61 فدان زراعة و1100 متر مربع مباني، وذلك خلال حملة بمشاركة أسامة سحيم رئيس المركز ونوابه ومسئولي أملالك الدولة ومحمية الوادي الأسيوطي، وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة وأراضيها.

ولفت إلى استمرار الحملات دون أي تهاون تنفيذًا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بالتعامل بصورة حاسمة مع التعديات على أملاك الدولة وتنفيذ القانون.