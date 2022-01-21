حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن جنوب سيناء

قامت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، اليوم الجمعة، بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك استمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.