مع زيادة الإصابات.. أيرلندا تعتزم رفع أغلب قيود مواجهة الجائحة

ذكرت تقارير أن أيرلندا تعتزم رفع أغلب قيود مكافحة جائحة كورونا في الوقت الذي هدأت فيه المخاوف المتعلقة بالمتحور أوميكرون، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، وبينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي آي) أن مستشاري الصحة الحكوميين اقترحوا رفع أغلب القيود بما في ذلك مواعيد الإغلاق المبكر للحانات والمطاعم والحاجة إلى جواز مرور يثبت تلقي التطعيم لدخول الكثير من المنشآت مثل صالات اللياقة البدنية.

ومن المرجح أن يكون ارتداء الكمامات وحيازة المسافرين الدوليين جوازات سفر صحية والعزل الذاتي للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض، هي القواعد التي سوف تظل قائمة.



وسوف يعلن رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن عن الخطة في خطاب وطني في وقت لاحق اليوم.

وأغلقت الحكومة الملاهي الليلية الشهر الماضي، وحددت الثامنة مساء موعدا لغلق منشآت الضيافة، بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون.

وتم وضع الإجراءات لتستمر حتى نهاية يناير و لكن من المرجح الآن أن يتم رفعها قبل ذلك التاريخ.

وسوف يطلب إلى الموظفين العودة إلى العمل من مكاتبهم بشكل تدريجي، مع رفع القيود على عدد الحضور في الفعاليات الخارجية.

وقد أعرب وزير المناخ الأيرلندي، إيمون رايان - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء- عن توقعاته بأن الحكومة ستبدأ في رفع القود "بسرعة وعلى نطاق واسع"، بحسب وصفه، كاشفًا عن توقعاته بأن تجتمع الحكومة، يوم الجمعة المقبل، للنظر في اتخاذ الخطوة.

وجاءت تعليقات الوزير والقائد لحزب الخضر الأيرلندي بعدما أشار مسئولو الصحة إلى دلائل تفيد بأن الموجة الأخيرة من الجائحة - التي أثارتها السلالة المتحورة "أوميكرون" عن فيروس كورونا المستجد، قد مضت.