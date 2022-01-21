الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الصين تكشف عن خطة لتعزيز التحول الأخضر

التحول الأخضر
التحول الأخضر

كشفت السلطات الصينية اليوم الجمعة، عن خطة لتعزيز التحول الأخضر للاستهلاك في مجالات رئيسية، وذلك في أحدث خطوة للبلاد لتحقيق هدفي بلوغ ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية إنه بحسب الخطة التي أصدرتها اللجنة الصينية للتنمية والإصلاح بالاشتراك مع ستة أجهزة حكومية أخرى، فإن أنماط الاستهلاك الأخضر ستسود بحلول العام 2025، داعية إلى بذل جهود لتوعية الناس بالاستهلاك الأخضر، والحد من الإسراف والهدر، وتعزيز الحصة السوقية من المنتجات الخضراء ومنخفضة الكربون.

وتُفصّل الخطة الإجراءات في مختلف المجالات الرئيسية، من المأكل والملبس والمسكن إلى النقل والسياحة والكهرباء.

ولتشجيع الإسكان الأخضر، حثّت الخطة على بذل جهود لدمج تدابير توفير الطاقة وحماية البيئة أثناء تجديد المجتمعات السكنية الحضرية القديمة والمنازل الريفية.

وفيما يتعلق بالنقل الأخضر، ستُبذل الجهود للتشجيع بقوة على استخدام مركبات الطاقة الجديدة، مثل الرفع التدريجي لقيود الشراء الخاصة بمركبات الطاقة الجديدة، وتعزيز مرافق الدعم مثل محطات شحن البطاريات والتبديل، وزيادة تطبيق مركبات الطاقة الجديدة في مركبات الخدمة العامة.

وفي مجال التحول إلى استهلاك الكهرباء الأخضر، أكدت الخطة على استثناء الطاقة المتجددة المُضافة حديثًا والطاقة المستخدمة كمواد خام من الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة الإجمالي، كما سيتم رفع نسبة الكهرباء الخضراء في الاستهلاك السكني للطاقة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1% في عام 2021، وفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الصيني في بكين اليوم الإثنين.

وبعد تحقيق نمو اقتصادي قياسي بلغ 18.3% خلال الربع الأول و7.9% في الربع الثاني، شهدت الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في الربع الثالث.

ومقارنة بالعام السابق، نما ثاني أقوى اقتصاد في العالم بنسبة 4% خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر، وتجاوزت النتائج بشكل طفيف توقعات المحللين.  

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وائل لطفي

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