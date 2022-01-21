الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«طب بنها» تنفذ أول تجربة إخلاء وهمية

إخلاء ادارى وهمية
إخلاء ادارى وهمية بكلية الطب جامعة بنها

شهدت كلية طب بجامعة بنها تنفيذ أول تجربة إخلاء وهمية، بإشراف رئيس جامعة بنها الدكتور جمال سوسة والدكتور محمود العراقي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب، عميد كلية الطب بحضور الدكتور إبراهيم راجح المدير التنفيذي لوحدة الأزمات والكوارث بجامعة بنها وحسام مشهور مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة المياه والشرب وبالتنسيق مع محافظة القليوبية وهيئة الإسعاف وشركة المياه والشرب، وإدارة الأمن الإداري بالجامعة. 

فيما دفعت شركة المياه والشرب بعدد من سيارات المياه وتم إخلاء 300 موظف 200 عضو هيئة تدريس و100 طالب بإجمالي 600 فرد من المبنى الإداري خلال زمن قدره 4 دقائق، وتم التنسيق مع الإسعاف، والدفع بعدد سيارتي إسعاف والحماية المدنية بجامعة بنها، والدفع بسيارتي المياه، وتم التنفيذ بدقة في إطار التدريب على التعامل مع الأزمات والطوارئ.

الحماية المدنية كلية طب شركة المياه جامعة بنها إسعاف خدمة المجتمع رئيس جامعة بنها عميد كلية الطب قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الازمات والكوارث

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