جهاز 15 مايو: مناقصة على الشركات المتخصصة لتطهير ونظافة المدينة

أعلن جهاز تنمية مدينة 15 مايو برئاسة المهندس سيد همام، عن طرح مناقصة لتنفيذ أعمال النظافة العامة والجمع المنزلي بامتداد المدنية بالحي الرابع بالمدينة الشركات المتخصصة بهذا المجال، موضحًا أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو فى تصريح لـ«الدستور»، أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد أية جلسة فتح المظاريف الفنية، لافتًا إلى أن ابتدائي بقيمة 50000 ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأضاف، أنه تعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022 الساعة 12 ظهرًا بمقر الجهاز، بينهما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 الساعة بمقر الجهاز.

وأشار إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.

يذكر أن المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم " 182 " لسنة 2018 ولائحته التنفيذية التي ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره، وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.