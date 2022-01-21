محمد شاهين يكشف حقيقة اعتزاله الغناء في «سبوت لايت»

يحل النجم محمد شاهين، ضيفًا على الإعلامية شيرين سليمان، في حلقة جديدة من برنامجها «سبوت لايت» المُذاع على شاشة «صدى البلد».

ويكشف شاهين، خلال اللقاء، حقيقة خبر اعتزاله الغناء وكواليس أحدث أغانيه وثنائياته مع مطربي الراب والمهرجانات، ويتحدث عن حياته الشخصية وعلاقته بأسرته والشخص القريب منه الذي اكتشف موهبته في الغناء ورأيه في تلك الموهبة.

كما يتحدث أيضًا عن علاقته بصديقه المقرب في الوسط الفني والمواقف الغريبة التي جمعتهما معًا، كما يتحدث عن أغنيته التي كسرت حاجز المليون في ثلاثة أيام وعلاقته بالسوشيال ميديا والفيديوهات التي ينشرها مع النجم مينا عطا.

برنامج «سبوت لايت» تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، ويُعرض مساء يوم الجمعة من كل أسبوع على شاشة «صدى البلد» في تمام الساعة العاشرة مساءً والإعادة يومي السبت والثلاثاء الساعة ١ ظهرًا على «صدى البلد ١» و يوم الاثنين ٨ مساءً على «صدى البلد ٢».