الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا «كورونا» فى إفريقيا إلى أكثر من 235 ألف حالة

أفريقيا
أفريقيا

قالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة ارتفع إلى 10 ملايين و485 ألفا و879 حالة إصابة، و235 ألفا و225 حالة وفاة، جراء الجائحة على مستوى القارة.

وأوضحت المراكز- في أحدث إحصائيات صادرة اليوم الجمعة- أنه تم إعطاء أكثر من 204 ملايين و551 ألفا و125 لقاحا في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 9 ملايين و342 ألفا و976 حالة، يوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة الأسبوعية بفيروس كورونا في إفريقيا انخفضت بشكل كبير، كما تراجعت الوفيات لأول مرة منذ ذروة الموجة الوبائية الرابعة التي دفعها متغير "أوميكرون".

وذكرت المنظمة في مؤتمر صحفي لمكتبها الإقليمي لإفريقيا، الخميس، أن هذا التراجع يشير إلى تجاوز القارة أقصر فترة ارتفاع لها حتى الآن والتي استمرت 56 يومًا.

وقالت المنظمة إن عدد الحالات المبلغ عنها حديثًا انخفض بنسبة 20% في الأسبوع المنتهي في 16 يناير، بينما انخفضت الوفيات بنسبة 8%، ونوهت المنظمة بأن الانخفاض في الوفيات لا يزال ضئيلاً، وأن هناك حاجة إلى مزيد من المراقبة، ولكن إذا استمر الاتجاه فستكون الزيادة في الوفيات هي الأقصر التي يتم الإبلاغ عنها حتى الآن خلال هذا الوباء.

وأفادت المنظمة بأن جنوب إفريقيا التي أبلغت عن متحور أوميكرون لأول مرة، وكانت مسئولة عن الجزء الأكبر من الحالات والوفيات، قد سجلت اتجاها للانخفاض خلال الأسابيع الأربعة الماضية، في الوقت الذي أبلغت بلدان شمال إفريقيا عن زيادة في عدد الحالات خلال الأسبوع الماضي، وبزيادة نسبتها 55%.

المراكز الإفريقية الجائحة فيروس كورونا جنوب أفريقيا إثيوبيا أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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