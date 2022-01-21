الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

قرار إحالة عامل مصاعد بمدرسة بالمعادى للجنايات: هتك عرض 6 طفلات بالتحايل

هتك عرض
هتك عرض

حصلت "الدستور" على نص قرار إحالة عامل مصاعد بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، للجنايات في اتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ 6 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها وهتك عرضهن أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة. 

- تفاصيل قرار الإحالة

جاء في نص قرار إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات: "إنه بعد مطالعة التحقيقات تتهم النيابة العامة "ع.م" 48 سنة، لأنه في عام 2021 بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة وحال كونه من العاملين بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادى، عامل مصعد خطف بالتحايل المجني عليهن الأطفال كلا من: "س.ا"، و "خ.م"، و و" ف.م" و " ل.ا" و " ز.و"، الطالبات في المدرسة  بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة مساعدتهن فى ذلك مبعدا لهن عن أعين الرقباء عليهن قاصدا من ذلك ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي.

وأضاف قرار الإحالة: "أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان وهتك عرض المجنى عليهن الأطفال سالفى الذكر واللاتى لم يبلغن من العمر 12 عاما كاملة، وذلك بان تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن، زاعما تطهيره لهن  مستغلا صفته أنفه البيان وكونه من المتولين ملاحظتهن".

نص قرار احالة عامل مصاعد إحدى المدارس المعادى هتك عرض 6 طفلات

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