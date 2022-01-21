الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كثافات مرورية إثر كسر ماسورة مياه أمام مدينة الفردوس بأكتوبر

كثافات مرورية
كثافات مرورية

 شهد طريق الواحات الصحراوي، اليوم الجمعة،  كثافات مرورية في حركة السيارات  إثر كسر ماسورة مياه أمام مدينة الفردوس بمدينة 6أكتوبر محافظة الجيزة، ما أدي إلي تباطؤ حركة السيارات في الاتجاه القادم من مدينة السادس من أكتوبر، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة المركبات، فيما تقوم 3 سيارات بعمليات شفط المياه من المكان وإصلاح الكسر بماسورة المياة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة إشارة من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوي، بكسر ماسورة مياه بمدخل مدينة حدائق أكتوبر ما أدي إلي تباطؤ حركة السيارات في الاتجاه القادم من مدينة السادس من أكتوبر وانتقل رجال المرور على الفور إلى المكان لتسيير حركة المركبات، فيما تقوم  سيارات الجماية المدنية بعمليات شفط المياه من المكان.

طريق الواحات كثافات مرورية كسر ماسورة السادس من أكتوبر 3 سيارات شفط المياه

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