ينقلها التلفزيون.. أيمن أبوعمر خطيبا للجمعة بمسجد الأنصاري و«الطويل» قارئا بكفر الشيخ

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأنصاري محافظة كفر الشيخ، حيث يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعد قليل، المسجد الواقع بقرية طويلة نشرت بمركز ومدينة قلين.

ويأتي ذلك بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني وكيل المديرية، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ قطب الطويل، في إطار الدفع بالشباب في جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري بالأوقاف، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، بأداء خطبة الجمعة، وموضوعها "ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها".

ويقع المسجد على مساحة 1595.6 متر، بتكلفة 8 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف، وتم فرشه على نفقة الوزارة ، والمساهمة ببعض المبالغ المالية، خصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها ".

ونشرت الوزارة نص موضوع الخطبة عبر موقعها الإلكترونى في وقت سابق، وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.



كما نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى ترجمة خطبة الجمعة إلى 19 لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، ضمن واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، مؤكدة أن ذلك فى إطار إيمانها بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.