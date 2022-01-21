الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس موظف محليات تواطئ لإهدار المال العام

موظف
موظف

قرر قاضي المعارضات بالغربية، اليوم الجمعة، استمرار حبس موظف محليات لمدة 15 يوما على ذمة تحقيقات اتهامه باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص لتمكينه من تنفيذ مخالفات مرافق وبناء والتسبب في إهدار 5 ملايين جنيه من المال العام والتربح باستغلال سلطات ونفوذ وظيفته.

وعن التفاصيل، قام موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الغربية باستغلال موقعه الوظيفى واتفق مع أحد الأشخاص على القيام بأعمال غير مشروعة نتائجها أن مكنه من توصيل المياه لطوابق مخالفة بالعقار ملكه والمقام على أرض زراعية بموجب خطاب صادر من جهة عمله للجهات المختصة يفيد "خلافاً للحقيقة" بأن العقار غير مقام على أرض زراعية ولا يوجد به ثمة مخالفات وقيامه بمهر الخطاب المشار إليه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله بصفته المسئول عن ذلك الخاتم.

وذلك على الرغم من تحرير العديد من محاضر التعدى على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص لمالك العقار المشار إليه، ما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 5 ملايين جنيه فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير. 

 

قاضي المعارضات الغربية حبس موظف مخالفات المال العام

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وائل لطفي

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