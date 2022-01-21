«مقسمة الأسبوع بينهم».. زوج يسأل «مراتي متزوجة عليا» ومبروك عطية يرد

رد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، على سؤال يقول صاحبه، زوجتي تعمل ممرضة، كانت تغيب عن المنزل لأيام لطبيعة عملها، وبعد فترة واكتشفت أنها متزوجة من رجل آخر ومقسمة الأسبوع بيننا فماذا أفعل؟".

وقال الشيخ مبروك عطية في إجابته عن السائل:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. عشنا وشوفنا وسمعنا مراتي متجوزة عليا، استغفر الله العظيم، أستغفر الله، إزاي يعني تجمع بينكم أنتوا الاثنين، وإزاي تقول هذا الكلام".

وتساءل: "هل هذا يجوز؟، وهل كونك عارف إن مراتك تجمع بينك وبين آخر وأنت تعلم ذلك يبقى كدة أنت راجل ومطمئن؟".

وتابع عطية: "الحمد لله إنك لم يحدث لك شيء"، مضيفًا: "الزواجة الثانية باطلة وليست زواجتك أنت، زواجتك أنت صحيحة، إن كنت تريد البقاء عليها، إذا كنت تريد أن تسرحها سراحا جميلا فهذا من باب أولى وتقطع الخبر وتقطع الجمل بما حمل ولا تقعد تفكر".