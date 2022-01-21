مواجهة التعديات وتفقد مشروع توشكى.. حصاد «الزراعة» في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإنفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم ٧٤، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٤ إلى ٢٠ يناير الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية؛ كذلك اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية الريف المصري، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد.

وخلال هذا الأسبوع، عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مديري المديريات بالمحافظات، حيث بحث معهم عددا من الملفات الهامة، على رأسها مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، بكل حزم، ومتابعة ملف الاسمدة وكارت الفلاح، ومكافحة الآفات، وتطوير الجمعيات الزراعية، وتوعية المزارعين، كما عقد اجتماعا مع قيادات الثروة الحيوانية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبحث معهم سبل النهوض بالثروة الحيوانية، كما استقبل الوزير، وفد من المعاهد الزراعية والجامعات النيجرية، والذي يزور مركز البحوث الزراعية حاليا؛ للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر في مجال البحث العلمي الزراعي.

وأعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” خلو مصر من مرض أنيميا الخيول المعدي، حيث أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك يأتي تكليلا لجهود الوزارة في تنمية الثروات الحيوانية في مصر، ودعم دور مصر الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز المعلومات الصوتية والمرئية، الإصدار الرابع بعنوان"ارقام X الزراعة"، والذي يتم خلاله استعراض أهم الأرقام في القطاع الزراعي، وإلقاء الضوء عليها.

كما اختتمت وزارة الزراعة البرنامج التدريبي الأول للعاملين بالمراكز الارشادية في 10 محافظات، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

وعقد الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، اجتماعا برؤساء الشعب البحثية والباحثين؛ لاستعراض ما تم إنجازه في الفترة السابقة، ودور مركز بحوث الصحراء في التنمية الزراعية المستدامة، وتوضيح خطة العمل الجديدة، وفتح باب النقاش؛ لمعرفة احتياجات الباحثين والمشكلات التي تواجههم والعمل علي حلها، كمل زار الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة محافظة البحيرة لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة أصول وزارة الزراعة في المحافظة، وشملت الجولة زيارة الجمعيات الزراعية في دمنهور وإيتاي البارود.

وفي سياق متصل، وصلت ادارة حماية الأراضي بوزارة الزراعة، اجتماعاتها التنسيقية بمديريات الزراعة بالمحافظات، لمناقشة عددا من المهام العاجلة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم عقد اجتماع مع مسئولي الحماية بمديريتي الزراعة بالقليوبية والدقهلية، كما أعلن رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بدء الحملة القومية لمكافحة القوارض، والاطمئنان على توفر المبيدات اللازمة خلال تفقده لمنطقة شمال الدلتا.

وتفقد وفد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المحطة البحثية بتوشكى ومزارع الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، بتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة المحطات البحثية وزراعة جميع المساحات الخالية فيها، كما أعلن الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن حصول اللجنة على شهادة الأيزو 9001 : 2015، وذلك فى نطاق سياسة التطوير والتحديث المستمر لكافة الأنشطة والخدمات التى تقدمها اللجنة التجديد فى الخدمات التى تقدمها اللجنة ورسالتها المتعلقة بجودة الأداء ودقة وسرعة وكفاءة وتميز التقارير والدور التدريبي والإرشادي والتوعوي للجنة.

ونظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال هذا الأسبوع، ورشة عمل حول “التغذية ومرضى الداء السكري”، وتضمنت ورشة العمل حزمة من الموضوعات الهامة الخاصة بمرض الداء السكري، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوتين تحت عنوان “المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية” وذلك بالتعاون مع مديريتي الزراعة بالدقهلية والشرقية.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنظيم 645 ندوة خلال شهر ديسمبر الماضي في 144 مركز بجميع محافظات الجمهورية، تناولت أهمية توفير الألبان للمواطنين بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية، كما توجهت قافلة بيطرية من معهد بحوث التناسليات الحيوانية إلى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية؛ لتقديم الخدمات العلاجية للماشية لدى المربيين بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، تنظيم ندوتين ارشاديتين بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير، حول دودة الحشد الخريفية، وذبابة الفاكهة في محافظتى بنى سويف والإسماعيلية، كما أعلن مركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تنفيذ 30 مدرسة حقلية، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير، في 13 محافظة.

كما تفقدت اللجنة الدائمة للبحث والتطوير النيجيرية وفريق الدعم الفني لمؤسسة Tetfund اقسام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، وذلك استكمالاً لبحث أوجه التعاون لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية والجهات التابعة وبين الجهات العلمية والبحثية لدولة نيجيريا، وفي سياق متصل بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 6500 شهادة.

ومن المقرر أن ينظم معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بعنوان "إعداد متخصص زراعة نباتات معملياً" بمقر مركز تدريب زراعة الأنسجة النباتية بالجيزة فى الفترة من 7 إلى 10 فبراير المقبل.