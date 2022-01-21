الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد ضبط طن زيوت مغشوشة بالقليوبية.. تعرف على عقوبة الغش التجاري

زيوت مغشوشة
زيوت مغشوشة

تعتبر جريمة الغش التجاري، أحد أكثر الجرائم التي تواجهها الدولة نظرا لما لها من تأثير سيء على صحة المواطنين، وتحرص وزارة الداخلية على توجيه حملات لضبط أي حالات غش تجاري في سواء في الأسواق أو داخل المحلات والمخازن بكافة المحافظات.

عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

ضبط طن زيت مغشوش في القليوبية

أمرت جهات التحقيق فى القليوبية التحفظ على طن زيت طعام مجهول المصدر بمصنع دون ترخيص فى شبين القناطر، تم ضبطه فى حملة تموينية لحين فحصها وبيان مدى صلاحيتها.

وشنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة بإشراف العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، عن ضبط 20 برميل زيت طعام زنة البرميل الواحد 50 كيلو جراما، بإجمالى وزن 1 طن زيت طعام مجهول المصدر ودون بيانات وبه تغيير بالخواص الطبيعية، بمصنع مواد غذائية دون ترخيص من الجهات الرقابية وعدم توافر الشروط الصحية، بمنطقة نوى دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية محكمة النقض المحافظات مركز شرطة صحة المواطنين التحفظ على

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وائل لطفي

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