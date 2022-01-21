الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يناير 2021

الابراج
الابراج

قدم موقع "times of india"، حظك اليوم الجمعة 21 يناير لكافة الأبراج الفلكية، وذلك على النحو التالي.

- برج الحمل 

يمكنك التخطيط للقيام ببعض الاستثمارات لأبنائك،  وستكون مجتهدا في عملك وهذا ما يجعل الأمر سهلًا في تكوين استثمارات جديدة الفترة المقبلة .

- برج الثور

يسمع صاحب هذا البرج  بعض الأخبار الجيدة فيما يتعلق بإنجاب الأطفال، ويتم نصح هذا البرج بالاهتمام بأطفاله والاستثمار في تعليمهم .

- برج الجوزاء 

 ينصح بتأجيل القرار المتعلق بالهجرة، كما  يُنصح أيضًا بتجنب الاستثمار في الأعمال التجارية.

- برج السرطان

 اليوم ، قد تتوقع بعض رحلات العمل القصيرة، و تتوقع أيضًا الحصول على بعض المكافآت مقابل نجاحك في مجالك.

- برج العذراء 

اليوم يوم جيد بالنسبة لك، و قد يكون لديك طاقة وحيوية جيدة يمكنك الاستمتاع بعملك، كما ينصح بتجنب الجدال حول مواضيع لا قيمة لها.

- برج الميزان 

اليوم قد تتباطأ قوتك الحيوية، وقد يعاود مرضك القديم الظهور مرة أخرى، مما قد يجعلك تشعر بالضيق، لذا يُنصح بتجنب جولات المغامرة أو القيادة السريعة.

- برج العقرب

 قد تحصل على أرباح من استثماراتك السابقة، وتتحول خسائرك إلى أرباح، و يؤدي تنفيذ الأفكار الجديدة إلى تقدم في العمل 

- برج القوس 

اليوم ستدعمك عائلتك وزوجك ويكون هناك زيادة في الانسجام المنزلي،  قد لا تمنح الوقت المناسب لعائلتك، لذا اعطهم الوقت الكافي خلال اليوم .

- برج الجدي

 اليوم قد تجعلك قوتك الروحية سعيدة، قد تكون طريقتك في التفكير إيجابية، و تخطط لزيارة بعض الأماكن الدينية.

- برج الدلو

قد تشعر بالتوتر، لديك نقص في الصبر، فلابد من الحرص على التدريب على صبرك كي ترضى في النهاية.

- برج الحوت

قد تتوقع بعض الزخم الإيجابي في الحياة المهنية والمنزلية، من المحتمل أن يكون لديك مكاسب من حيث استثماراتك. 

برج الحمل لتخطيط للقيام ببعض الاستثمارات الأخبار الجيدة من حيث الوظائف رحلات العمل القصيرة برج العقرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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