الجمعة 21 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بعقاقير مخدرة قبل ترويجها فى إمبابة والوراق

مخدرات
مخدرات

ألقى  ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، القبض على عاطل بحوزته كمية  كبيرة من العقاقير المخدرة قبل ترويجها بين عملائه في منطقتي إمبابة والوراق، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأرشد عن عاطل تحصل منه على العقاقير المدرجة جدول مخدرات.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تردد عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، على منطقة إمبابة والوراق، لترويج المواد المخدرة بين عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، وعقب رصد تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه في كمين أعد له، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، وتخزينها بمسكنه لحين ترويجها بين زبائنه، متخذا من منطقة إمبابة والمناطق المجاورة لها مسرحا لممارسة نشاطه في ترويج المواد المخدرة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

مباحث مخدرات جدول مخدرات إمبابة الوراق الجيزة القبض

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