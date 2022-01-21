الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال التحريات الأمنية في مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث مروع بألماظة

حادث مروع بألماظة
حادث مروع بألماظة

صرحت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بدفن جثمان شخص لقى مصرعه في حادث سيارة في منطقة مدينة نصر عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لشخص آخر مصاب في الحادث وطلبت استعجال التحريات الأمنية.

وكان قد وقع حادث سيارة  مروع أمام مستشفى الطيران بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة، ولقي شخص مصرعه وأصيب آخر إصابات بالغة، بعد تصطدم السيارة التي يركبانها  بجسم كوبري ما أدى لوفاة أحدهما، بينما تم نقل الثاني بسيارات الإسعاف  إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية  حيال الواقعة.

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