سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الجمعة 21-1-2022

كشفت بيانات شاشات التداول استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة خلال فترة التعاملات اليوم الجمعة، أول أيام الإجازة الأسبوعية، رغم ارتفاع السعر بمعدل ثلاثة قروش عن الأمس، حيث سعر الريال اليوم بلغ 15.74 جنيه، فى ظل الاهتمام المتزايد من المصرفيين ورجال الأعمال بتوفير الدولار مع بداية فترة استيراد السلع والمنتجات المختلفة من الخارج.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في مختلف فروع البنوك الحكومية والاستثمارية بجميع محافظات الجمهورية، نظراً لقدرة البنوك على توفير كميات الدولار لجميع العملاء لاستقرار السوق المصرفية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، ،اليوم الجمعة ، عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارا عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، بينما بلغ 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وايضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع اليوم.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وكذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

في الختام، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15.65 جنيه بينما البيع عند 15.76 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات اليوم الجمعة.