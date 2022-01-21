الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

17 قتيلا و59 جريحا جراء انفجار ناجم عن حادث فى غرب غانا

انفجار فى غرب غانا
انفجار فى غرب غانا

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم وأصيب 59 آخرون  في انفجار دمر جزءا من مدينة في غرب غانا ونجم عن حادث تعرضت له شاحنة تحمل مواد متفجرة، وفق ما أعلنت الحكومة ليلاً.
وقع الانفجار  قرابة الظهر في أبياتسي، قرب بوغوسو، على بُعد نحو 300 كيلومتر غرب أكرا، عاصمة الدولة الغنية بالموارد المعدنية الواقعة في غرب إفريقيا.
وقال وزير الإعلام كوجو أوبونج-نكروما في بيان ليل الخميس الجمعة إنّ العناصر الأولى للتحقيق تظهر أنّ الأمر يتعلّق بـ"حادث بين شاحنة تنقل مواد متفجّرة لشركة تعدين، ودرّاجة ناريّة وآليّة ثالثة، وقع بالقرب من محوّل كهربائي وأدّى إلى الانفجار".
أضاف "عند الساعة 17,00 (16,00 ت ج) تم للأسف تأكيد مقتل ما مجموعه 17 شخصا وإنقاذ 59 جريحا" آخرين.
وأوضح الوزير أنّ من بين المصابين التسعة والخمسين، تجري حاليا رعاية 42 شخصا في مراكز صحّية، مشيرا إلى أنّ "بعضهم في حال حرجة".
وقالت الحكومة إن كل المستشفيات القريبة من موقع الحادث تعمل على معالجة المصابين، لافتة إلى أنه تم تفعيل خطة إجلاء لنقل مَن هم في حال حرجة إلى مرافق طبّية في أكرا لكي يتمكنوا من تلقي العلاج.
وجاء في بيان الحكومة أنه "من أجل تفادي وقوع انفجار ثان، نُشر فريق مشترك من خبراء الانفجارات في الشرطة والجيش، لمراقبة الوضع واتخاذ إجراءات أمنية".

و علي صعيد آخر ، تمضي شركة النفط الوطنية في غانا قدما في خطط لبيع الغاز الطبيعي المسال عبر غرب إفريقيا بعدما بدأت شحنات من الوقود تتدفق إلى محطة استيراد العام الجاري، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت مديرة قسم الغاز بالشركة، هاميس يوسيف، في مقابلة في العاصمة أكرا، إنه من المتوقع أن تبدأ شركة تيما إل.إن.جي تيرمينال العمليات التجارية في المحطة في الربع الثاني من العام الجاري، ويمكن أن تساعد في إقامة مركز طاقة للمنطقة. وستشتري شركة النفط الوطني الغاز الطبيعي المسال من تيما وتبيعه.  

وتعمل بعض دول غرب أفريقيا على تبني استخدام الغاز الطبيعي في إطار جهود لتوصيل الكهرباء للمزيد من الأشخاص الذين يعيشون هناك، وفي حين يتم انتقاد استخدام الوقود الأحفوري لأنه يساهم في التغير المناخي، قال المنتجون المحليون إن القارة لا تساهم في انبعاثات غازات الدفيئة سوى بـ3%.

وقالت يوسيف إن شركة النفط الوطني في غانا تعمل مع شركاء مهتمين ببناء بنية تحتية لبيع الغاز الطبيعي المسال للمستخدمين المحليين وهؤلاء الموجودون داخل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء يتطلعون إلى تعزيز الطاقة.

وأضافت "الخيارات المتاحة تشمل مزيجا من خطوط الأنابيب والصنادل البحرية والشاحنات أينما كان ذلك ممكنا لخفض تكاليف النقل لجيراننا".

وتابعت: أن هناك طلبا بالفعل من بنين ودولة قريبة لزيادة إمدادات الغاز.

انفجار غانا انف حادث جراء قتيل و59 جراء انفجار جري غرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الجمعة 21-1-2022

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 21-1-2022

موقع أمريكى يبرز اكتشاف وادى النصب الأثرى بسيناء

رسميًا.. مصر تصطدم بساحل العاج فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

مشروع قانون أمريكى جديد حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

حسين دعسة

فهم جديد لإشكالية المريخ..!

فريد عبدالعظيم

إخضاع الكلب: محاولات متخيلة لمغادرة جوف الحوت

د. محمد عفيفي

عن السينما وأحوالها «2-3»

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

القضاء الإسرائيلى يفتح تحقيقا حول استخدام الشرطة لبرنامج بيجاسوس للتجسس

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية