الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة جديدة: لقاح كورونا لا يقلل من فرص الحمل

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أظهرت دراسة حديثة للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة أن التطعيم ضد كوفيد-19 لا يؤثر على فرص الإنجاب.

ووجد الباحثون في الدراسة التي شملت أكثر من 2000 زوج عدم وجود فروق في فرص الحمل إذا تم تطعيم أي من الزوجين أو الشريكين مقارنة بالأزواج غير المطعمين، وفقا للنتائج التي نشرت يوم الخميس في مجلة علم الأوبئة الأمريكية.

ومع ذلك، توصلت الدراسة إلى أن فرص الحمل تقل قليلا لدى الأزواج إذا أصيب الشريك الذكر بسارس-كوف-2 في غضون 60 يوما من الدورة الشهرية، مما يشير إلى أن كوفيد-19 يمكن أن يقلل مؤقتا من خصوبة الذكور، وفقا للدراسة.

شاركت في الدراسة 2126 أنثى بالولايات المتحدة وكندا خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى سبتمبر 2021 وتم متابعتهن حتى نوفمبر 2021.

أكملت المشاركات خلال الدراسة استبيانات كل 8 أسابيع حول الديموغرافيا الاجتماعية ونمط الحياة والعوامل الطبية ومعلومات الشريك.

ولم يجد الباحثون أي اختلافات كبيرة في معدلات الحمل لكل دورة شهرية بين الأزواج غير الملقحين والمُلقحين، حيث تلقى شريك واحد على الأقل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وقالت ديانا بيانتشي، مديرة معهد يونيس كينيدي شرايفر الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية التابع للمعاهد الوطنية للصحة، والذي مول الدراسة، إن "النتائج تطمئن الأزواج الذين يسعون إلى الحمل بأن التطعيم لا يبدو أنه يضعف الخصوبة".

وقالت بياننشي "إن النتائج تقدم أيضا معلومات للأطباء الذين يقدمون المشورة للمرضى الذين يأملون في الحمل".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

جديدة جديد دراسة روس يقلل فرص الحمل دراسة جديدة لقاح كوفيد-19 كوفيد-19 فيروس د-19 الحمل فيروس كوفيد-19 كوفيد لقاح كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الجمعة 21-1-2022

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 21-1-2022

موقع أمريكى يبرز اكتشاف وادى النصب الأثرى بسيناء

رسميًا.. مصر تصطدم بساحل العاج فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

مشروع قانون أمريكى جديد حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

حسين دعسة

فهم جديد لإشكالية المريخ..!

فريد عبدالعظيم

إخضاع الكلب: محاولات متخيلة لمغادرة جوف الحوت

د. محمد عفيفي

عن السينما وأحوالها «2-3»

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

القضاء الإسرائيلى يفتح تحقيقا حول استخدام الشرطة لبرنامج بيجاسوس للتجسس

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية