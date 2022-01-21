الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى يعلن توجيه ضربات إلى أهداف فى صنعاء

التحالف العربى
التحالف العربى

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية تنفيذه غارات جوية جديدة على مواقع حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن ليلة الخميس - الجمعة.

 

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه نفذ "ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء".

 

وأضاف أن العملية العسكرية نفذت "استجابة للتهديد وتحييد خطر الهجمات العدائية".

 

وقبل ذلك نشر التحالف بيانا طلب فيه من المدنيين بصنعاء "الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الحوثيين" و"إخلاء أي موقع تحت سيطرة المليشيا لأغراض عسكرية".

 

وأعلن أيضا تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة البيضاء.

 

وقبل ساعات من ذلك أعلن التحالف عن توجيه ضربات جوية إلى مواقع الحوثيين في ميناء الحديدة.

 

وعلى صعيد آخر، أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، التزام حكومة بلاده واستعدادها التام لدعم وتيسير جهود وعمل فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014م.

 

وقال  ذلك خلال لقائه، في نيويورك عبر تقنية الاتصال المرئي، مع منسقة وأعضاء فريق الخبراء، حيث قدم الفريق خلال الاجتماع إحاطة موجزة عن تقريره النهائي حول الوضع في اليمن للعام 2021، والمزمع صدوره نهاية شهر يناير الجاري.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية اليمنية.

 

وأعرب السعدي، عن تقدير الحكومة اليمنية لعمل الفريق وتقديمه تقارير مفصلة تكشف عن حقيقة وأوجه الانتهاكات التي ترتكب في مخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، في انتهاك للمعايير لجنة العقوبات، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة..مجددًا التزام الحكومة اليمنية لتيسير كل ما من شأنه توضيح الحقائق للمجتمع الدولي ومجلس الأمن على حد سواء.

 

من جانبها، عبرت منسقة فريق الخبراء عن امتنان الفريق للتعاون الذي أبدته الحكومة اليمنية وتيسيرها للزيارات الميدانية وتقديم الإجابات والردود حول الاستفسارات التي يقدمها الفريق، واستعداد الحكومة الدائم لتذليل الصعوبات التي تواجه الفريق.

 

وفي أكتوبر الماضي رفض ‫مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار، تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية، يطالب بتمديد ولايته لمدة عامين.

ضرب صنعاء يعلن ضربات التحالف العربي منصات صواريخ التحالف اهداف بيض تحالف صواريخ

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وائل لطفي

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