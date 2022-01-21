20 بوستر جديد لأبطال «أبو العروسة 3» تمهيدا لانطلاق حلقاته (صور)

طرحت الجهة المنتجة، لمسلسل «أبو العروسة» بطولة النجم سيد رجب، والنجمة سوسن بدر، عددا من بوسترات الجزء الثالث، المقرر انطلاق أولى حلقاته خلال أيام، وتحديدا يوم 26 يناير الجارى، حصريا على شبكة قنوات DMC، ضمن الموسم الدرامي الشتوي الحالي.

وحرصت الجهة المنتجة، على طرح بوستر خاصا بكل فنان منفرد بالشخصية التى يظهر بها فى العمل، تم عمل بوسترات لكل من الفنانين وفاء صادق، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي، ونور محمود، وديانا هشام، وهاجر عفيفي، ومحمد عادل، ومحمود حجازى، وخالد كمال، وولاء الشريف، ومحمد حاتم وكارولين عزمى، وأمانى كمال، ومحمد السعدنى، ورشا أمين، وأحمد سلطان، ومحمد رضوان، وزينب سلامة.

وفاء صادق

محمد رضوان

زينب سلامة

هاجر عفيفي

وفى سياق متصل لتسويق الجمهور، طرحت الشركة المنتجة من قبل عددا كبير من البوسترات الجماعية إضافة إلى بوستر منفردا للنجم سيد رجب بصحبة النجمة سوسن بدر؛ كما تم طرح أغنية «راجعين» للنجم مدحت صالح، من كواليس المسلسل، وتصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلاقها عبر الصفحة الرسمية لقناة «dmc»، وتخطت مشاهدات الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهد.

«راجعين» كلمات الشاعر الغنائي سلطان صلاح، وهي من ألحان وتوزيع خالد عز، وتقول كلماتها: «راجعين كلنا حاسّين بحنين وشوق.. راجعين حابين كل لحظة معاكو عشناها ومش ناسيين».

أحمد سلطان

نور محمود

رشا أمين

ديانا هشام

ميدو عادل

صفاء الطوخي

أحمد صيام

محمود حجازي

خالد كمال

ويواصل فريق العمل، بقيادة المؤلف والمخرج هانى كمال، تصوير الجزء المتبقى من أحداث المسلسل، على قدما وساق، استعدادًا لدخول معظم أبطال المسلسل لتصوير أعمالهم الدرامية الرمضانية المقبلة، حيث يتبقى لهم حوالى 20%، من إجمالى أحداث المسلسل، خاصة أن فريق العمل بدأ تصوير الأحداث بداية نوفمبر الماضى، داخل اللوكيشن الأساسي للمسلسل بمنطقة مصر الجديدة.

محمد حاتم

كارولين عزمى

محمد السعدني

أمانى كمال

تفاصيل وأبطال «أبو العروسة3»

الجزء الثالث يتكون من 45 حلقة متصلة، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، والمسلسل دراما اجتماعية، وتدور أحداثه حول الطبقة الوسطى، ويناقش العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تدور داخل الأسرة بين الآباء والأبناء والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة في المجتمع.

كما يرصد المسلسل المشاكل والخلافات الزوجية التي تواجه الموظف الحكومي من ضغوط مادية وظروف معيشية صعبة.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين، من بينهم: سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، أحمد صيام، محمود حجازي، ميرنا هشام، خالد كمال، كارولين عزمي، وفاء صادق، نور محمود، شريف بديع، هدير عبدالناصر، وعدد كبير من الوجوه الشابه.