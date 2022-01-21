الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين يعلق على مبادرة أردوغان بشأن لقاء بوتين مع زيلينسكى

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه ليس هناك أي عمل على التحضير للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

 

وقال بيسكوف في حديث لوكالة "نوفوستي"، تعليقا على مبادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا الصدد، أنه "لا يوجد أي شيء بشأن هذا اللقاء".

 

وأشار بيسكوف إلى أن السلطات الأوكرانية لا تنفذ التزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك.

 

وأضاف أن "ما يجري هو فقط ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا وعدم تنفيذها لاتفاقات مينسك".

 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في وقت سابق بأن تركيا تعول على عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في وقت قريب، وقبل ذلك اقترح عقد هذا اللقاء في تركيا.

لقاء على بوتين كرم الكرملين ردوغان مبادرة ملين زيلينسكي

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