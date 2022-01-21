الكرملين يعلق على مبادرة أردوغان بشأن لقاء بوتين مع زيلينسكى

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه ليس هناك أي عمل على التحضير للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال بيسكوف في حديث لوكالة "نوفوستي"، تعليقا على مبادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا الصدد، أنه "لا يوجد أي شيء بشأن هذا اللقاء".

وأشار بيسكوف إلى أن السلطات الأوكرانية لا تنفذ التزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك.

وأضاف أن "ما يجري هو فقط ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا وعدم تنفيذها لاتفاقات مينسك".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في وقت سابق بأن تركيا تعول على عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في وقت قريب، وقبل ذلك اقترح عقد هذا اللقاء في تركيا.