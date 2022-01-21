تقرير: وزيرة خارجية بريطانيا ستطالب بوتين «بالتوقف والتراجع» بشأن أوكرانيا

تعتزم وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الدخول في حرب بشأن أوكرانيا أو المخاطرة بالدخول في صراع طويل الأمد مثل غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان.



وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن تروس ستقول في رسالة للرئيس الروسي إن المملكة المتحدة وحلفاءها "مستمرون في الوقوف إلى جانب أوكرانيا" وستحث بوتين على الإنخراط في " مناقشات ذات مغزى" بشأن الأزمة في أعقاب تعزيز الوجود العسكري الروسي بالقرب من الحدود الأوكرانية.



وتأتي تعليقات تروس بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن بوتين لا يريد القيام بحرب شاملة محذرا الرئيس الروسي من انه سيدفع " ثمنا فادحا إذا ما قام بتوغل عسكري".



ومن المقرر أن تنتهز وزيرة الخارجية البريطانية فرصة الكلمة التي ستلقيها في أستراليا في وقت لاحق اليوم الجمعة لدعوة بوتين إلى "التوقف والتراجع عن أوكرانيا قبل أن يرتكب خطأ استراتيجيا هائلا".

وعلى صعيد آخر، أثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجدل بعد إعلانه انتهاء إجراءات فيروس كورونا المقدمة لمكافحة متغير أوميكرون التي تتضمن ارتداء الأقنعة الإجباري في وسائل النقل العام وفي المتاجر والتوجيه للعمل من المنزل وشهادات اللقاح اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

كما أخبر رئيس الوزراء مجلس العموم أن الشرط القانوني المفروض على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بالعزل الذاتي سينتهي عندما تنتهي اللوائح في 24 مارس، ويمكن تقديم هذا التاريخ.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإنه وسط هتافات البعض في مقاعد المحافظين، أعلن جونسون عن إنهاء فوري لحاجة التلاميذ إلى ارتداء الأقنعة في المدارس الثانوية.



وقالت الصحيفة إنه في حين أن بيان جونسون سيسعد عددًا من أعضاء مجلس النواب، إلا أنه أثار مخاوف من نقابات التدريس والصحة، ومن هيئة الخدمات الطبية البريطانية وممثلي الصحة العامة.

وردًا على حزب العمال، قال كيرستارمر إنه سيدعم التغيير طالما كان مدعومًا بالأدلة ، قائلاً إنه يجب على جونسون "طمأنة الجمهور بأنه يتصرف لحماية صحتهم، وليس وظيفته فقط".