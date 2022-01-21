الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تعتزم تخفيف قيود مكافحة كورونا وتتشدد مع الرافضين للتطعيم

كورونا فى فرنسا
كورونا فى فرنسا

تعتزم فرنسا تخفيف قيود احتواء فيروس كورونا تدريجيا خلال شهر شباط/ فبراير، وتشديد القواعد بشكل كبير على الرافضين لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس.
 

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الخميس، إنه اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، لن يكون بإمكان من لم يتلق اللقاح، ارتياد المطاعم أو المحافل الثقافية أو المناسبات الرياضية أو استخدام وسائل نقل المسافات الطويلة، وذلك عقب تطبيق شهادة التطعيم والتعافي على مستوى البلاد.
 

وسيكون التطعيم الكامل حينئذ لكل فرد يبلغ 16 عاما فأكثر، شرطا مسبقا للمشاركة في الحياة العامة، دون قيود.
 

وربما يواصل الأفراد الذين يختارون الحصول على جرعة أولى من اللقاحات في منتصف  فبراير، تقديم نتيجة اختبار سلبية إضافية للحصول على خدمات، ولكن بشكل مؤقت.
 

وقال كاستكس إنه على الرغم من أرقام الإصابات المرتفعة حاليا، يحمي معدل  التطعيم العالي في فرنسا المستشفيات من استقبال مرضى بأكبر من طاقتها وتم تطعيم نحو 93% من البالغين في البلاد.
 

واعتبارا من الثاني من شهر  فبراير المقبل، سيتم رفع القيود المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للمنشآت الرياضية والثقافية، وكذلك استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة.
 

من ناحية أخرى، سيتم تخفيف قاعدة العمل عن بعد، لتصبح مجرد توصية. وسيتم إعادة فتح النوادي يوم 16 فبراير، والسماح مجددا بتناول الأطعمة والمشروبات على متن القطارات.
 

كما أعلن كاستكس عن تخفيف قاعدة استخدام الكمامات ولوائح الاختبارات في المدارس خلال  فبراير.

فرنسا فرن مكافحة كورونا تخفيف قيود كاف تطعيم مكافحة كورونا تخفيف قيود مكافحة كورونا كورو قيود للتطعيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

مصدر أمنى يفضح شائعة الجماعة الإرهابية عن أوضاع السجون

رسميًا.. مصر تصطدم بساحل العاج فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بطريق «الإسكندرية ـ مطروح»

فرنسا تعتزم تخفيف قيود مكافحة كورونا وتتشدد مع الرافضين للتطعيم

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة والامتحانات بسبب كورونا: لا نية لذلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

حسين دعسة

فهم جديد لإشكالية المريخ..!

فريد عبدالعظيم

إخضاع الكلب: محاولات متخيلة لمغادرة جوف الحوت

د. محمد عفيفي

عن السينما وأحوالها «2-3»

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة