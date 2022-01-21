من بينها "بيع نفس بشرية" ننشر إصدارات الكرمة للنشر بمعرض القاهرة للكتاب



تشارك دار الكرمة للنشر، في فعاليات الدورة الثالثة والخمسين، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 26 يناير الجاري وحتي 7 فبراير 2022. بمجموعة كبيرة من الكتب والروايات والأعمال المترجمة والتي نستعرضها في هذا التقرير.

ــ «بيع نفس بشرية: أربع قصص ليست قصيرة» للكاتب محمد المنسي قنديل

يجمع هذا الكتاب أربع قصص ليست قصيرة، وهي: «بيع نفس بشرية» و«الوداعة والرعب» و«اتجاه واحد للشمس» و«يوم مصري جاف»، شرَّح فيها الطبيب المبدع محمد المنسي قنديل النفسَ الإنسانية في مواقف مصيرية تُجبر القارئ على التفكير فيها لمدة طويلة بعد انتهائه من قراءتها.

لاقت هذه القصص نجاحًا وترحيبًا في كل مرة نُشرت فيها، بل إن جريدة «الإندبندنت» البريطانية ترجمت قصة «بيع نفس بشرية»، ورأت أنها تنبأت بحرب الخليج. كما تحوَّلت «الوداعة والرعب» إلى فيلم سينمائي بعنوان «فتاة من إسرائيل» من بطولة محمود ياسين.

ــ «الأمير» لنيقولا ماكيافيلي بترجمة لــ محمد لطفي جمعة

كما تصدر دار الكرمة بالتزامن مع المعرض، النسخة العربية لكتاب "الأمير"، وذلك ضمن سلسلة «المكتبة التراثية الصغيرة»، والتي تضم عددًا من كتب التراث الأساسية والمهمة والممتعة، صغيرة الحجم، سهلة اللغة، بسيطة العبارة، تهم القارئ العام. أغلفتها وتنسيقها الداخلي جذابان ويجمعان بين التراث والتصميم المعاصر في أناقة وبساطة. حجم الكتب صغير ليسهل وضعها في حقيبة اليد أو الجيب.

اتهم الناس ماكيافيلي بأنه سنَّ في كتابه أقسى أساليب الاستغلال وأفظعها، وابتدع أظلم خطة للتحكم في الأعناق. لكن الحقيقة أن ماكيافيلي قضى عمره في خدمة أهل وطنه، والسعي في تأسيس بناء العدل ليعيشوا في ظله، وقد جلب عليه تطرفه للعدل والحق فقدان منصبه في جمهورية فلورنسا.

كتب ماكيافيلي ما كتب ليدل الناس على مواطن الغدر، وليفطنوا إلى صنوف الخداع فيما يُدبَّر ضدهم، وما يُدَس لهم من الدسائس، ولو أن الناس تدبروا كتابه لما تمكن أحد من إيذائهم.

لقد آنَ للقارئ أن يقرأ الكتاب بذاته – بترجمة محمد لطفي جمعة الراقية – ليستطيع الحكم عليه حكمًا مستقلًّا شخصيًّا.

ــ «احتضان» للكاتبة الأيرلندية كلير كيجن ترجمة أنور الشامي

تُرسَل فتاة صغيرة للعيش مع أبوين بالتبني في مزرعة في ريف أيرلندا، من دون أن تعرف متى ستعود إلى بيتها. في منزل الغريبين تجد الدفء والمودة اللذين لم تكن تعرفهما من قبل، وفي رعايتهما تبدأ شخصيتها رويدًا رويدًا في الازدهار. ثم يُكشف سر! وفجأة، تدرك مدى هشاشة حياتها.

«احتضان»، نوفيلا جميلة وحزينة وغريبة.

حازت «احتضان» جائزة ديفي برنز التذكارية، ورسَّخت اسم كلير كيجن كواحدة من أهم أديبات أيرلندا، وتُرجمت إلى أكثر من عشر لغات. نقدِّمها إلى قرَّاء اللغة العربية بترجمة أنور الشامي الجميلة.

ــ «أزمة تعلق: أنماط التعلق والعلاقات الحميمية» للدكتور ماهر عبد الحميد

يقول د. ماهر عبد الحميد، استشاري الطب النفسي، في تقديمه لهذا الكتاب المهم، والذي كتبه بلغة سهلة ليصل لكل من يحتاجونه: «يمكن الخوف من الحب أو الارتباط أو الهجر، في الأصل أزمة تعلُّق. ويمكن غيرتنا وخناقاتنا وتحكماتنا، في الأصل أزمة تعلُّق. ويمكن هروبنا وانفعالاتنا المبالغ فيها، أو عدم استمتاعنا الجنسي أو العاطفي، أو سر انجذابنا لأشخاص معينين، هي أزمات تعلُّق. ويمكن بقاؤنا في علاقات سيئة، أو عزلتنا، أو تكرارنا لعلاقات مسيئة، أو إحساسنا بعدم الأمان، ومخاوفنا، وشكوكنا، هي أزمات تعلُّق.»

هذا الكتاب يقدِّم نظرة عامة على نظرية التعلُّق، وأنماط التعلُّق وتأثيراتها على العلاقات الحميمية والعلاج. هدف الكتاب أن يساعدنا على فهم أنفسنا وفهم من نحبهم، حتى نستطيع أن نساعد أنفسنا ونساعدهم، وهدفه أيضًا أن يقدِّم لنا خريطة حب للحصول على ما نتمناه من علاقات قوية وحميمية، وقرب ورفقة.

الدكتور ماهر عبد الحميد، استشاري الطب النفسي، تخرج في كلية الطب جامعة المنيا، حاصل على الزمالة العربية في الطب النفسي. اشتهر بكتاباته النفسية المبسطة على منصات التواصل الاجتماعي في مجال الطب النفسي والعلاقات الإنسانية وفهم النفس البشرية بشكل يساعد على تطوير الذات وتنمية الوعي بأهمية الصحة النفسية.

ــ رواية «قضية لوز مر» لميرنا المهدي

لم يُرد الضابط نوح الألفي شيئًا سوى أن يقضي ليلة رومانسية مع دليلة الجارحي في واحد من أفخم فنادق القاهرة، إلا إنه يتعثر في جثة تبدأ معها سلسلة حوادث قتل غامضة سببها نبوءة عجيبة يعجز المنطق عن تصديقها وتفسيرها.

يحاول نوح الألفي وصديقه الوحيد قطز المحمدي فك طلاسم هذه الجرائم الغريبة، لكن ما لم يكن في حسبانهما هو ظهور شبح يحمل سرًّا قديمًا قد ينهي حياتهما المهنية، شبح قاتلة متسلسلة يطارد نوح ويرهب من حوله، وكأنه أقسم على ألا يتركه إلا جثة هامدة.

كما يصدر لميرنا الهلباوي أيضا، طبعة جديدة من مغامرة نوح الألفي الأولى «قضية ست الحسن»

تُذبح طالبة بطريقة بشعة، وتُترك في سيارتها بميدان التحرير. صحفي شهير يتحول إلى رماد، والعجيب أن النيران لم تمس شيئًا آخر في شقته، ورسالة من مجهول مكتوبة على الحائط وراءه: «الله أكبر». زوجة منتج شهير تُلقى من شرفتها ليلة رأس السنة. وأخيرًا، تسمُّم 15 من أطفال الشوارع في ظروف غامضة.

ضابط عادي كان سيقف عاجزًا أمام ملابسات هذه القضايا، لكن نوح الألفي - الذي تعرَّض لحادث جعله يبصر غوامض لا يراها غيره - وزميله قطز، ليسا ضابطين عاديين.

ــ «عندما تحب النساء أكثر مما ينبغي: أن تعيشي في انتظار أن يتغير» للكاتبة الأمريكية روبين نورود

ترجمة إيناس التركي. باع هذا الكتاب أكثر من 3 ملايين نسخة وترجم لأكثر من 30 لغة، وأنقذ حياة مئات الآلاف من النساء حول العالم.

ــ «خلف هذه الأبواب» للكاتبة الإنجليزية روث وير ترجمة إيناس التركي

««خلف هذه الأبواب» رواية تشويق وإثارة مخيفة، ومبنية ببراعة. زُرعت الأدلة خلال الرواية مثل النبتات السامة، التي لا تتعرف عليها إلا بعد فوات الأوان بوقت طويل. لا تثق بأحد في هذه الرواية، باستثناء روث وير. لقد أتت بحكاية آسرة تمامًا، مرة أخرى» جين كيسي، مؤلفة «الحرق» كانت تبحث عن شيء آخر تمامًا، عندما عثرت على الإعلان بالصدفة. لكنها بدت فرصة لا يمكن أن تفوتها: وظيفة مربية مقيمة، براتب مغري إلى حد مذهل. وعند وصولها انبهرت بالمنزل الفاخر والعريق والمجهز بوسائل الراحة الحديثة كافة، ووقعت في غرام المرتفعات الإسكتلندية الفاتنة، وأحبت هذه الأسرة المثالية.

ما لم تتخيله هو أنها تلج داخل كابوس، سينتهي بطفلة ميتة، وبها في زنزانة منتظرة محاكمة بتهمة القتل.

إنها تدرك أنها ارتكبت أخطاء، لكنها مصرة على أنها ليست مذنبة. على الأقل، ليست مذنبة بارتكاب جريمة القتل. ما يعني أن هناك شخص آخر مذنب.

ــ كتاب "أيام سليم الأول في مصر.. جذور الإرهاب" لحلمي النمنم

وبحسب الناشر: اختار حلمي النمنم أن يقف أمام لحظة من التاريخ المصري، نمر عليها مرورًا سريعًا دون أن نتوقف أمامها بالفحص والدراسة، وهي لحظة دخول العثمانيين إلى مصر. كيف تم هذا «الفتح»؟ وما الذي وقع خلاله؟ وكيف كانت مصر قبله؟ ثم كيف أصبحت بعده؟ وهل يمكن أن نطلق عليه كلمة «فتح» أم أنه كان «احتلالًا»؟

هذا الكتاب قراءة ممتعة ومتعمقة في لحظة تاريخية عاشتها مصر وعاشها أبناؤها، لحظة نتجاهلها باستمرار أو نهرب منها، ونسيناها فأُنسيت، ثم جاء أخيرًا بعضٌ منا يحاولون تجميل هذه الصفحة ويطالبون بإعادتنا ثانية وجرنا إلى مثلها، متجاهلين أنها - حتى بمقياس ذلك العصر - كانت لحظة مُهينة لمصر وللعرب وللمسلمين جميعًا.

