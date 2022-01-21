الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى تتم بتباعد اجتماعى كبير

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي  وزيلا التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم  الانتهاء من كافة الامتحانات الخاصة بسنوات النقل ويتبقى فقط الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والتي تجرى امتحاناتهم الأسبوع المقبل.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريح لـ"الدستور": "سوف تتم الامتحانات بتباعد اجتماعي كبير في لجان الامتحانات".

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدة أنه تم توجيه مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومى للامتحانات عند وضع الأسئلة لطلاب النظاميين والمنازل.


وشددت قطاع التعليم العام على منع قيام المعلمين للامتحانات للصفوف التي يدرسون بها، موضحة أن الاختبارات يتم وضعها تحت إشراف الموجهين الأوائل في الإدارات التعليمية.


وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تقرر أن يجيب الطلاب على الأسئلة في نفس ورقة الامتحان مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية أثناء أعمال التصحيح.
 

وبالنسبة لمسألة تصوير وطباعة الأسئلة، فوجهت الوزارة بتصوير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية أو المدارس على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة تكون مسئولة مسئولية كاملة على سرية الامتحانات، كما وجهت بتشكيل لجنة للنظام والمراقبة داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن الامتحانات حتى إعلان النتيجة.


ونبه قطاع التعليم العام لتشكيل لجنة من المعلمين داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن تقدير أوراق إجابات تحت إشراف الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية على أن تعلن نتائج الطلاب فى شكل تقديرات، كما أن لمديري الإدارات التعليمية اتخاذ اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة بكل مدرسة. 


 وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أعلن في بداية الأسبوع عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا بالكامل داخل المدارس وليست إلكترونية، على أن تمثل أسئلة الاختيار من متعدد 70%  من الامتحان والأسئلة المقالية 30%.

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