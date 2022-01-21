وزير الخارجية العراقى يبحث سبل التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبى

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيّة للاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل في العاصمة البلجيكية بروكسل سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - آخر المُستجدات بشأن الأوضاع السياسيّة في العراق وجُهُود الكتل السياسيّة لتشكيل حكومة جديدة، والمواضيع الراهنة على الساحة العراقيَّة والإقليميّة والدوليّة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها سجلت 5767 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل 885 شخصا للشفاء، مشيرة إلى أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 58553"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية.

وسجل العراق أمس 6234 إصابة كورونا قابلتها 5 حالات وفاة.

وفي وقت سابق، فسر مسئول في وزارة الصحة العراقية، حدوث قفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة إلى انتشار متحور أوميكرون في العراق، وفيما حذر من مشاكل تهدد النظام الصحي مع تواصل ارتفاع الإصابات، أشار إلى أن الإقبال على اللقاح ضعيف جداً.

وقال جاسب الحجامي الذي يشغل منصب مدير عام في وزارة الصحة لبرنامج المحايد الذي تبثه العراقية الإخبارية، إنه "كان متوقعاً أن موجة كورونا الرابعة تبدأ في شهر يناير الجاري، وأجزم أن السبب الرئيس لارتفاع الإصابات في العراق هو المتحور أوميكرون، وأغلب الإصابات الحالية هي بالمتحور أوميكرون".

وأضاف، أن "هناك أسباباً أهمها سرعة ارتفاع حصيلة الإصابات والتي زادت بغضون أيام من 200 إصابة إلى 3000-4000 إصابة يومية ثم أكثر من 6 آلاف".

وتابع أن "الإصابة بأوميكرون تكون خفيفة، وأغلب المواطنين يتصور خصوصاً في موسم الشتاء أنه مصاب بالزكام أو الإنفلونزا ليتأكد من أنه مصاب بكورونا أو لا بالمسحة، والمتحور أوميكرون أيضاً فترة حضانته أقل من باقي المتحورات وعدواه أسرع ولديه قدرة أكبر على المراوغة على المناعة المكتسبة باللقاح".