مئوية منير مراد بالمسرح الكبير وحفل يحيي خليل علي الصغير بدار الأوبرا

يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بمناسبة مئوية الفنان منير مراد، والتي تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من إبداعات الراحل التى شكلت علامات بارزة فى تاريخ الموسيقى العربية من بينها أوبريت قاضي البلاج، شفت بعيني، إبعد ياحب، ياطيب القلب، أبعد عن الحب، فارس أحلامي، أنا وحبيبي، كعب الغزا ، اللي اتمنيته لقيته، دور دور، هنا القاهرة، شغلوني عيونه، رحالة، بأمر الحب، ضحك ولعب، يا مصر قومي وانهضي .

أداء الفنانين: أحمد عفت، وليد حيدر، محمد حسن، محمد شوقي، أحمد الوزيري، نهي حافظ، حنان عصام، عمرو صفاء، مصطفي ياسين، ياسر سليمان، أميرة أحمد، صابرين النجيلي .

يذكر أن منير مراد فنان مصري تميز بالمواهب المتعددة التى تنوعت بين التمثيل والغناء والتلحين حيث اشتهرت ألحانه وأعماله السينمائية بالطابع الاستعراضي الراقص. ولد فى 13 يناير 1922 بمحافظة القاهرة لعائلة فنية يهودية فهو ابن الملحن زكى مراد وشقيق الفنانة ليلى مراد إلا أنه تخلى عن ديانته اليهودية وأعلن إسلامه ليتزوج من الفنانة سهير البابلي ولكنه لم ينجب منها.

عشق منير مراد الفن منذ طفولته وترك من أجله دراسته بالكلية الفرنسية فبدأ مشواره كمغني ديني بالمعبد اليهودى إلى أن دخل عالم السينما كعامل كلاكيت ثم مساعد مخرج مع كمال سليم في 24 فيلماً باربعينيات القرن الماضى تدرج في عالم الموسيقى والغناء وكانت بدايته الحقيقية بأغنية "واحد..اتنين" للفنانة شادية والتي لاقت قبولاً واسعاً فأقبل عليه المطربون ومنتجو الأفلام وتوالى بعد ذلك تعاونهما.

يعد الفنان منير مراد أحد رواد الموسيقى الراقصة والاستعراضية في مصر حيث وضع أشهر ألحان الاستعراضات لـ تحية كاريوكا، سامية جمال ونعيمة عاكف وفي مجال التمثيل تميز أيضاَ بدور البطولة فى فيلمي "أنا وحبيبى" و"نهارك سعيد" ودور صغير فى فيلم "موعد مع إبليس" واستعراض راقص في فيلم "بنت الحتة" إلا أن المونولوج الكوميدى "ماحدش شاف" الذى قلد به عدد من كبار الفنانين هو أشهر أعماله على الإطلاق وتوفى فى 17 أكتوبر عام 1981 .

ــ حفل الفنان يحيي خليل بالمسرح الصغير

في سياق متصل، وفي الثامنة مساء اليوم أيضا، يقام علي المسرح الصغير بدار الأوبرا أيضا، حفل فني لموسيقي الجاز، والذي يحييه الفنان يحيي خليل.

حيث يقدم الفنان يحيي خليل خلال الحفل الموسيقي باقة من أشهر أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني، حيث تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز، منها: "بحلم في عالم غريب، يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، والغربة".

كما يقدم مختارات من مؤلفات الجاز العالمية، إلى جانب تنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي قام "خليل" بإعادة تشكيل توزيعاتها بأسلوب الجاز.

ــ حفل للإنشاد الديني علي مسرح الجمهورية

وفي الثامنة مساء الجمعة أيضًا، تستقبل خشبة مسرح الجمهورية، حفل للإنشاد الديني، والذي تحييه فرقة الإنشاد الدينى يقام بقيادة المايسترو عمر فرحات .

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الروحانية التراثية والمعاصرة منها موكب النور لمحمد عبد الوهاب، من نور رحاب الحسين لرضا حمدي، يا غفار للشيخ محمد عبد الله، الله نور على نور لمحمد ثروت، ألفين صلاة لعبد العظيم عبد الحق، كن مع الله لمحمد رشاد، ذكر الهادى لأحمد عبد الهادي، التعطيرة للشيخ سيد موسى، أقول امتى لبليغ حمدي، يا رسول الله أجرنا من التراث صوفي، لاجل النبى لمحمد الكحلاوي، إلهى ما أعظمك لرياض السنباطي، سلام الله يا طه لجمال سلامة، وأسماء الله الحسنى لسيد مكاوي.

