الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 21 يناير 2022

العملات
العملات

أسعار العملات اليوم الجمعة 21 يناير 2022.. شهدت محرك البحث جوجل عملية بحث كبير من قبل الكثير سواء الاقتصاديون وعاشقوا السفر عن  أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 21-1-2022، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر ببداية التعاملات الصباحية، فقد شهد  سعر الدولار اليوم ثبوتا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.25 جنيه للشراء، 21.43 جنيه للبيع.
 

أما عن الريال السعودي فسجل 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيها للبيع، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصري 49.74 جنيه للشراء، و 52.05 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات أصدرها  البنك الأهلي المصري.

 

أسعار العملات اليوم الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢

 

وتستعرض "الدستور" فى هذه السطور، أسعار العملات المتنوعة اليوم الجمعة الموافق٢١ يناير ٢٠٢٢، أمام الجنيه المصري وفقا لاخر التحديثات الصادرة من البنك الأهلي المصري.


سعر الدولار اليوم الجمعة 

ويستقر سعر الدولار اليوم الجمعة  أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.


سعر اليورو الأوروبي

 
تتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري ليسجل 17.70 للشراء، 17.84 جنيه للبيع.


سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة
 

تشهدت أسعار صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ليسجل 21.25 جنيه للشراء، 21.43 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي


شهد صرف سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري،  ثبوتا ملحوظا عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي اليوم
 

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري يسجل اليوم الجمعة  49.74 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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