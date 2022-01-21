الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شولتز وبلينكين يبحثان القضايا العالمية فى برلين

بلينكن
بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والمستشار الألماني أولاف شولتز مجددا التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة و ألمانيا.

وشدد شولتز وبلينكين - خلال لقائهما في العاصمة الألمانية برلين- على أهمية الرابطة عبر الأطلسي للأمن ولازدهار العالميين، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها على موقعها الإلكتروني.

وأعرب الجانبان عن دعمهما الثابت لسيادة أوكرانيا و وحدة أراضيها والتزامها المشترك بفرض عواقب وخيمة في حال تصعيد روسيا إجراءاتها في أوكرانيا.

كما ناقش المسؤولان التحديات التي تفرضها الصين، وأشارا كذلك إلى الضرورة الملحة للتوصل إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني).

وعلى صعيد آخر، وجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، انتقادات مجددا إلى روسيا بسبب الصراع مع أوكرانيا، بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

وقال «بلينكن» عقب الاجتماع، الذي حضره أيضا نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا: "تسعى موسكو بطريقة منهجية إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية الأوكرانية، إلى جانب بث الانقسام في المجتمع الأوكراني عن طريق جميع الوسائل من التدخل في الانتخابات إلى نشر المعلومات الخاطئة وهجمات القرصنة الإلكترونية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن روسيا لديها حاليا نحو 100 ألف من أفراد الجيش على الحدود الأوكرانية، و حذر من احتمال تضاعف هذا العدد في فترة و جيزة نسبيا.

وشدد بلينكن على رغبته في التأكيد على "الدعم الثابت" من الولايات المتحدة لأوكرانيا من خلال زيارته، في و قت "يواجه فيه أمن «البلاد» ورخاؤها و ديمقراطيتها و حقها الأصيل في الوجود كأمة مستقلة ذات سيادة تحديا غير مسبوق من روسيا".

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مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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