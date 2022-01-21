سلسلة محلات كبرى تستعد لتسريح مئات الوظائف بسبب انخفاض المبيعات

قالت إدارة سلسلة محلات "برايمارك" البريطانية، إنها ستقوم بتسريح حوالي 400 وظيفة وتبدأ في إصلاح هيكل إدارتها وذلك بسبب إنخفاض المبيعات بشكل كبير خلال جائحة كورونا.



ونقلت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن سلسلة المحلات التي تضم 190 متجرًا في المملكة المتحدة تتطلع إلى تحقيق الكفاءات في الهياكل الإدارية، وفق البيان الصادر عن سلسلة المحلات.



يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه السلسلة عن تضرر المبيعات بشكل رهيب بسبب المخاوف بشأن متغير أوميكرون خلال فترة عيد الميلاد.



وقال كاري رودجرز، مدير التجزئة في برايمارك في المملكة المتحدة: "التغييرات التي نقترحها ستوفر هيكلًا إداريًا مبسطًا وأكثر اتساقًا في جميع متاجرنا، وتوفر المزيد من الفرص للتقدم الوظيفي وتوفر قدرًا أكبر من المرونة، وكلها مصممة لمساعدتنا على تقديم أفضل تجربة ممكنة لكل من عملائنا وزملائنا."



وأضاف: "نركز الآن على دعم زملائنا المتأثرين بهذه التغييرات المقترحة وسنخوض عملية التشاور."

وعلى صعيد آخر، أثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجدل بعد إعلانه انتهاء إجراءات فيروس كورونا المقدمة لمكافحة متغير أوميكرون التي تتضمن ارتداء الأقنعة الإجباري في وسائل النقل العام وفي المتاجر والتوجيه للعمل من المنزل وشهادات اللقاح اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

كما أخبر رئيس الوزراء مجلس العموم أن الشرط القانوني المفروض على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بالعزل الذاتي سينتهي عندما تنتهي اللوائح في 24 مارس، ويمكن تقديم هذا التاريخ.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإنه وسط هتافات البعض في مقاعد المحافظين، أعلن جونسون عن إنهاء فوري لحاجة التلاميذ إلى ارتداء الأقنعة في المدارس الثانوية.



وقالت الصحيفة إنه في حين أن بيان جونسون سيسعد عددًا من أعضاء مجلس النواب، إلا أنه أثار مخاوف من نقابات التدريس والصحة، ومن هيئة الخدمات الطبية البريطانية وممثلي الصحة العامة.

وردًا على حزب العمال، قال كيرستارمر إنه سيدعم التغيير طالما كان مدعومًا بالأدلة ، قائلاً إنه يجب على جونسون "طمأنة الجمهور بأنه يتصرف لحماية صحتهم، وليس وظيفته فقط".