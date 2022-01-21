الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 21-1-2022

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة نهارا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفئ على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 16 07
الإسكندرية 16 09
وادي النطرون 16 09
طنطا 16 08
شبين الكوم 16 07
دمنهور 16 08
بلطيم 15 09
مطروح 15 08
السلوم 15 09
سيوة 15 04
بورسعيد 15 07
دمياط 15 07
الزقازيق 16 07
المنصورة 16 08
الإسماعيلية 16 07
السويس 16 08
العريش 14 07
رفح 14 07
رأس سدر 16 08
نخل 12 01
نويبع 17 10
طابا 15 10
كاترين 06 00
الطور 18 10
شرم الشيخ 20 13
الغردقة 20 13
مرسى علم 17 10
الفيوم 15 03
بني سويف 15 03
المنيا 15 03
أسيوط 16 04
سوهاج 16 05
قنا 16 05
الأقصر 18 06
أسوان 20 06
إدفو 21 07
أبوسمبل 20 07
الوادي الجديد 21 07
شلاتين 22 10
أبو رماد 21 11
حلايب 21 11
رأس حدربة 22 11
 

مصر ارصاد جديد البحر الاحمر سوهاج الوادي الجديد المنيا بني سويف الطقس الحرارة درجات درجات الحرارة البحر المتوسط الوجه البحري

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