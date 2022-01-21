العبور الجديدة: 55% نسبة تنفيذ الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة

استقبل المهندس أحمد علي رئيس جهاز تنمية العبور الجديدة المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن يرافقه المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بجولة تفقدية بمدينة العبور الجديدة.

وقام المهندس عبد المطلب، بمراجعة خطة المدينة للعام المالي 2021-2022 ومطابقتها مع الجداول الزمنية ثم استعرض معوقات التنمية بالمدينة وتذليل عقباتها.

تفاصيل مشروعات الإسكان بالعبور الجديدة

وقام وفد هيئة المجتمعات بجولة تفقدية مشروع الإسكان المدينة الجارىي تنفيذها ومنها مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يشمل تنفيذ على عدد ٨٠٦ عمارات بوقع 19344 وحدة سكنية بمساحة 90 متر مربع للوحدة السكنية وبلغت نسبة التنفيذ بهذا المشروع 85% تقريباً.



كما استعرض رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة المشروع الجاري تنفيذه في إسكان بديل المناطق غير الآمنة بعدد ٩٦ عمارة وقع 2304 وحدات سكنية وقد تبلغ بنسبة تنفيذ إلى 55% تقريباً، كما بتفقد بعض الوحدات السكنية التى تم الانتهاء منها.

وأكد نائب رئيس هبئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الحفاظ والإلتزام بالمعايير والجودة وتسليم هذه الوحدات السكنية للمستفيدين منها على أكمل وجه في المواعيد المحددة حتى يتم تحقيق حياة كريمة لجميع مالكى هذة الوحدات السكنية، وذلك حرصا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.



كما تفقد وفد هيئة المجتمعات العمرانية مشروع خزان تكديس المياه سعة 10000 متر مكعب والذي سيمكن المدينة من التوسع شرقا ويمد أحياء المدينة المستقبلية والحالية بالمياه بضغط ثابت.



وأشاد عبدالمطلب، بسرعة تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز، مشدد على الإلتزام في التنفيذ ومراعاة الصحة والسلامة بالمشروع والالتزام أيضاً بالبرامج الزمنية للاتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة.