جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية



حذر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر مؤخرًا من وجود حملة تضليل قوية لا هوادة فيها لنشر الريبة والتسامح مع العنف السياسي للزج بالأمة الأمريكية إلى حافة الهاوية التي باتت تتسع شيئا فشيئا.

كما تابعنا الرئيس السابق للولايات المتحدة ترامب، وهو يدعو مؤيديه إلى انتفاضة بوجه إدارة الرئيس بايدن بشأن تفويضات فرض اللقاح ضد كورونا، وذلك في الذكري السنوية الاولي لاقتحام مبني الكابيتول.

كما رفع ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون دعوي قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة تأجيج الهجوم على مبني الكابيتول، مما أدي إلى إصابتهم بأضرار جسيمة جسدية ونفسية.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من ٢٠٠%، اي أكثر من ثلاثة اضعاف النسبة المتوقعة خلال الاسبوعين الماضيين، محطما بذلك الأرقام القياسية بجميع دول العالم، مما جعل "ترامب" يرد علي خطاب "بايدن" بشأن هجوم الكابيتول قائلا بأنه "مسرحية سياسية لصرف الانظار عما نحن فيه من فشل"، وجاء ذلك بمناسبة احياء ذكري مرور عام على هجوم الكابيتول.

وفي إشارة إلى قضايا عالمية أخرى ذات صلة بالخطر الذي يهدد البشرية، يحذر بابا روما فرنسيس من تفضيل تربية الحيوانات الاليفة على الانجاب الطبيعي للأطفال، وقد وصف البابا هذه الظاهرة بانها "انانية بتفضيل رعاية حيوانات أو طيور أليفة عن إنجاب اطفال طبيعيين".

ومن موقع آخر يظهر استمرار التوتر بين باكستان وافغانستان حول مسألة تسييح الحدود بين البلدين، حيث قال قائد القوات الحدودية في المنطقة الشرقية لأفغانستان مولوي ثناء الله سانغين أن "كابل لن تسمح بإقامة سياج حدودي مع باكستان بأي شكل من الأشكال".

في هذا السياق، قال وزير الصحة الهندي: "اننا لا نغلق عاصمتنا بسبب ارتفاع اصابات كورونا التي بلغت اربعة عشر ألف حالة"، كما تم توقيع اتفاقية تعاون أمني بين اليابان واستراليا لتسهيل التدريبات الامنية المشتركة بين البلدين وسط تزايد النفوذ العسكري الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

كما نلاحظ وجود صوت آخر يخرج من "بكين" بدعوة موجهة الى واشنطن للسيطرة على انتشار كوفيد ١٩ بسبب قواعدها العسكرية، حيث قالت "بكين" ان القواعد العسكرية الأمريكية في الخارج تساهم في انتشار كوفيد ١٩ بين السكان المحليين، ويتعين على واشنطن أن تفكر بعمق في هذا التأثير السلبي، وتحثها على التعاون في مكافحة الوباء.

وختاما فان بعض القضايا العالمية حول النزاعات والحروب والكروب، يعلق عليها جيمي كارتر بان "الديموقراطية الأمريكية أصبحت هشة بشكل خطير"، الأمر الذي يفرض علينا السؤال التالي: متي يتم التوافق وتبادل المنافع ووقف الصراعات وإراقة الدماء حول العالم حتى نهتم بالإنسان ونعيش في سلام وامان مع تبادل المنافع والاهتمام بالأجيال الصاعدة؟؟.

الإجابة على هذا السؤال ببساطة جدًا، لن تتحقق إلا بتكاتف الجهود العالمية للبناء لا الهدم، للشبع لا للجوع، للعطاء كما للأخذ، أي من خلال مسيرة امامية للتقدم لا للرجوع أو التوقف عن الانتاج والبناء للأجيال الصاعدة التي من حقها أن تتعلم وتتقدم بمزيد من الجهد والعطاء والحب والوفاء.